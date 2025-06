La tiranía de las contraseñas

Ya no alcanza con poner el nombre de uno más el año de nacimiento de sus hijos. Ahora hay un sinfín de requisitos.

El trámite que recomienda la mega empresa estadounidense no es nada complicado si los millones de usuarios que utilizamos este servicio no tuviéramos que administrar otras tantas plataformas con sus respectivas claves de seguridad. Porque no se trata solo del correo. También debemos preocuparnos y actualizar de manera frecuente la cuenta de nuestro home banking (si es que tenemos un solo banco), la del programa que utilizamos diariamente en nuestro trabajo, (que suelen ser dos o tres), la del teléfono y de aquellas aplicaciones que usamos cada tanto y que de repente nos vuelven a pedir que verifiquemos nuestra identidad como si fuésemos sospechosos habituales.