Escuela a domicilio en Neuquén: ¿Por qué hay docentes que dan clases en casas y hospitales?

Hace 11 años que Lorena López ingresó a esta modalidad y no la cambia por otra. "Es una tarea fascinante que me hace sentir útil", compartió.

Con el título de maestra de Educación Primaria debajo del brazo comenzó a realizar algunas suplencias cortas, hasta que a los pocos meses la llamaron de la Escuela de Educación Domiciliaria y Hospitalaria N° 1 y le explicaron de qué se trataba. En esta modalidad los docentes trabajan con estudiantes que están atravesando una situación de enfermedad, están guardando reposo en su domicilio u hospitalizados.

Lorena, como muchas otras maestras de esta modalidad, no tiene un solo lugar de trabajo, sino que va con la escuela a cuestas. En su caso, cada semana tiene distintos alumnos a los que ve en su vivienda, que puede ser en el centro, como también en la Meseta o en cualquier parte de la ciudad, en el Hospital Castro Rendón o en el Bouquet Roldán.

"Para este trabajo los maestros nos trasladamos por toda la ciudad de Neuquén, y llegamos a lugares inhóspitos, alejados del centro, quizás donde no hay ni una salita de primeros auxiliares, esos lugares donde no llega nadie nosotros sí", aseguró con orgullo la maestra, quien consideró que son la cara visible de esta modalidad.

Experiencias de docentes que dan clases en casas y hospitales

Actualmente, esta maestra da clases a un niño que vive en Colonia Rural Nueva Esperanza, inmerso en un contexto muy vulnerable, muy cerca de un basural. "Es una tarea fascinante que a uno lo hace sentir útil", expresó.

Y en esa casa, o en cualquiera de las que le abran las puertas para enseñar, el espacio brindado se convierte en aula. "Nosotros transformamos el espacio que hay, ya sea que estamos a pie, de cama en el hospital o en un pedacito de la mesa familiar, ahí está la escuela", aseguró.

"Llevamos la escuela al domicilio de nuestros estudiantes, pero también al hospital. En el Hospital Castro Rendón tenemos un aula hospitalaria que está en funcionamiento de 13.30 a 17.30. Y en el Hospital Bouquet Roldán usamos el espacio de un consultorio", contó.

Acompañar en la enseñanza a un niño que está internado requiere de muchos cuidados de bioseguridad. Un infaltable lavado de manos y barbijos no pueden faltar.

"Empezamos con el primer vínculo con esa infancia, le preguntamos qué tienen ganas de hacer. Ellos se ven atravesados por la enfermedad que les genera dolor, miedo, angustia. Cuando están internados están intervenidos por sus prácticas médicas y en el medio estamos nosotras, son dos campos que se entrelazan, el campo educativo y el de la salud", describió la maestra.

Luego, en base a lo charlado con el estudiante, las maestras domiciliarias planifican las próximas clases, siempre respetando su deseo. "A veces nos encontramos con un niño que te pide que le leamos un cuento, o que hagamos sumas, otros que no quieren eso, siempre tenemos un recurso y elementos para motivarlos", explicó.

Un cartel en el aula hospitalaria espera a los niños: "Esta es la mejor escuela porque es la escuela a la que vas vos". Los niños que están atravesando una situación en su salud sufren al alejarse de sus compañeros y tener este contacto con una maestra los acerca a su normalidad.

Las situaciones por las que requieren de la escuela hospitalaria y domiciliaria son, por ejemplo, una fractura, problemas respiratorios y también hay situaciones oncológicas. Cuando un estudiante tiene una licencia de un mes o más, su familia es la que debe dar cuenta a su escuela y desde esa institución convocar a esta modalidad para que le adjudiquen un docente.

Un rol pedagógico atravesado por lo social

Lorena compartió que, si bien su rol es únicamente pedagógico, al llegar al domicilio del estudiante o a su habitación en un hospital interfiere mucho lo social. Muchas veces le tocó estar en el seno de familias humildes y darse cuenta de sus falencias por lo que se hace difícil separar la enseñanza de la situación social de esa familia.

"Hay estudiantes que tienen frío, que pasan hambre y uno cuando ingresa a esa casa lo ve. Siempre las familias que me estaban esperando son muy respetuosas, educadas. Muchas veces te invitan a comer, pero bueno, nosotras estamos trabajando y no podemos sentarnos a la mesa, sino que vamos a dar la clase", describió.

En esta modalidad, los chicos que atraviesan una enfermedad luego vuelven a sus escuelas de origen, pero también hay niños que fallecen. "Yo tuve varias experiencias de eso, y solo de pensarlo se me hace un nudo en la garganta", compartió la mujer, quien expresó que la muerte de un estudiante es una situación muy compleja y difícil que los deja sin palabras.

"A mí la primera vez que me falleció un estudiante no podía parar de llorar, la segunda vez pudo revertir esa situación y me pude acercar a la clínica de mi estudiante y despedirme de él y de su familia. Pero es el día de hoy que su nombre y su vocecita se me vienen a mí", compartió con dolor.

También hay lindos reencuentros con pequeños que, cuando les dan el alta, la llaman para contarle, o que se los cruza en la calle dos años después y le cuentan de sus avances. "Niños que quizás estuvieron conmigo en cuarto grado llegan a séptimo y me llaman para que les dé el diploma", recordó.

"Es emocionante la tarea que llevamos adelante. Siento mucha gratitud y disfruto de poder como docentes darles esto a las infancias, fundamentalmente en los tiempos que estamos viviendo de egoísmo", concluyó.