Le transfirió por error $115 mil y ahora la busca para que le devuelva el dinero

Francesca Valentino busca a la joven a quien por error le mandó 115 mil pesos a su cuenta de Mercado Pago. En realidad, se equivocó su marido. "Tenía que transferirle a una chica que se llama Brenda, le puso un punto mal y se lo mandó a otra persona que no era. Hicimos una transferencia a un alias que no era, muy parecido. Por favor, ayúdenme a ubicarla. Necesito que me devuelva el dinero ", manifestó.

Desde Mercado Pago le dijeron que tiene que pedir la devolución del dinero, pero está en la persona si quiere o no devolver ese dinero. "No te dan otra solución", agregó.

Por lo que estuvo averiguando, la joven trabaja en una concesionaria de Fiat. Consiguió también a través de una aplicación conocer donde vive en Neuquén.

"Ahora Mercado Pago me contestó que una vez que haya pedido la devolución del dinero, tiene siete días para hacerlo. Si ella no lo hace, ese dinero ella no lo va a poder transferir a otra cuenta ni lo va a poder utilizar, pero tampoco puede Mercado Pago sacarle esa plata de la cuenta para transferirme a mí. Es lo mismo que nada", expresó.

Por eso apeló a la buena voluntad de la persona que sabe que recibió esa cantidad de dinero, y que lo devuelva. También confía en que otras personas puedan hacerse eco de su situación y la ayuden de alguna manera.

Ese dinero tenía que destinarlo al pago de unas puertas y materiales para la construcción, como bolsas de cemento.

"Yo a la mujer no la conozco, sinceramente. Mi esposo tuvo que hacerle la transferencia de dinero por unas puertas que teníamos que comprar para nuestra casa , y por un simple punto le erró al alias y dio la casualidad que las dos se llaman Brenda. Traté de comunicarme con ella a través de Facebook, Messenger e Instagram y no me contesta a ninguna de las tres redes sociales", explicó.