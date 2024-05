Los peajes podrían sostener el mantenimiento vial para el turismo de invierno

rolando figueroa auditorio ministros nieve.jpg

Señaló que: "Sobre rutas consolidadas hay algunas distorsiones en cuanto a la utilización, hay camiones chilenos que ingresan a Argentina para eludir los peajes en nuestro vecino país, cargan nuestras rutas con más tránsito y el peso también genera daños".

De esta manera, aclaró que todo lo que se recaude de peaje se destinará a los trabajadores de Vialidad Provincial, que ya están llevando adelante tareas de mantenimiento y repavimentación en distintos puntos de la provincia. "Estamos pavimentando acceso a Aluminé por ruta 23, hemos repavimentado la 46 y también la ruta de tierra más transitada de la provincia que es entre Andacollo y Huinganco. Yo estoy muy contento cuando el empleado trabaja", dijo.

Un peaje que no alcanza a los vecinos

No obstante, Figueroa aclaró que este peaje apunta sólo a la carga pesada o la industria, pero no a vehículos particulares neuquinos. "Repito una vez a los oídos sordos, que el vehículo neuquino no va a pagar peaje", aseguró Figueroa y agregó: "Estamos trabajando un mix con Río Negro para que el vehículo particular rionegrino no pague peaje en Neuquén y que el vehículo particular neuquino no pague en las rutas de Río Negro".

"La Norpatagonia planifica en forma conjunta el futuro para que no nos afecten a nuestras provincias las medidas que toma el gobierno nacional", dijo el gobernador y aclaró: "El gobierno nacional fue legítimamente elegido pero también lo fuimos los gobernadores el 16 de abril".

"Nunca se pensó en el privado ni se pensó en cobrarle a vehículo neuquino", aseveró. "El peaje va a ser para Vialidad para que mantenga esa ruta que ya está hecha. Si hay que desarrollar infraestructura nueva y hay un privado que la tiene que llevar adelante, pensaremos si presentan una oferta o una iniciativa privada para poder realizarla", sumó.

ruta 13.jpg

El peaje apunta a evitar los "abusos del tránsito pesado" y, dentro de este programa, también se trabaja con la industria. "Con ellos nos sentaremos, trataremos de ordenar el tránsito. Quizás dicen, en vez de pagar peaje permanentemente, pueden sacar ese consumo y edificar una ruta petrolera. Estamos en ese camino, pero sentados en la mesa", afirmó.

Un control a los alquileres informales

La Legislatura de Neuquén aprobó la ley para regular los alquileres temporarios en zonas turísticas, por lo que esta temporada de nieve se realizarán controles para que cada prestador pague los impuestos correspondientes y cumpla con normativas de seguridad para los huéspedes. Durante el acto, Figueroa destacó el acompañamiento de los diputados provinciales y aseguró que es un acto de justicia tanto para los inquilinos permanentes como para los prestadores turísticos.

Según expresó, los habitantes de las zonas turísticas se enfrentaban a la baja oferta de departamentos en alquiler a largo plazo porque muchos se volcaban a la renta turística. Eso imponía también un problema para los hoteleros, que debían cumplir más requisitos y pagar impuestos para sostener su actividad, por lo que consideraban la oferta temporaria como competencia desleal.

A FEDE SOTO San Martín de los Andes Nieve Temperatura 04.png Federico Soto

Tras el acto de lanzamiento de la temporada de nieve, Figueroa aseguró que no buscan regular más ni cobrar más impuestos, sino controlar que todos cumplan con las mismas normas a la hora de ofrecer alojamiento al turismo. Por eso, se negó a dejar esta problemática a las leyes del mercado, porque consideró que la intervención estatal podría ordenar y generar un vínculo más justo entre la oferta y la demanda.