Problemas para La Saladita: comerciantes neuquinos quieren una ley para prohibirla

"Consideramos que esta iniciativa representa una grave amenaza para el sector comercial formal de Neuquén, que emplea a miles de trabajadores de comercio y nos preocupa el impacto que puede tener en el empleo formal y por ende, en el respeto de los derechos laborales de nuestras y nuestros compañeros", indicaron y agregaron: "La instalación una feria como La Saladita generaría una competencia desleal contra los comercios establecidos que cumplen con las obligaciones laborales, fiscales, y municipales vigentes".

El comercio, en crisis

"Los comercios de proximidad neuquinos ya enfrentan múltiples desafíos económicos. La llegada de una feria que no cumple con las mismas reglas de juego profundizaría la crisis del sector", agregó la publicación.

En ese sentido se pronunció también el presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén (FEEN) y presidente de la Cámara de Comercio de Plottier, Fernando Zurita, quien aseguró que los comerciantes de la provincia hacen un gran esfuerzo para subsistir en un escenario de retracción del consumo.

"Nosotros defendemos un sector que trata de desarrollarse, de permanecer en el tiempo, en un contexto de recesión muy fuerte, en el cual estamos juntando pesito a pesito para pagar el alquiler de estos negocios que son los de cercanía, y esta gente en un fin de semana saca lo que vos podés juntar en el mes", dijo en una entrevista con radio La Red.

"Lo que yo veo totalmente contra nosotros las pymes, las pymes neuquinas, que son familiares y que están tratando de ver cómo hacen para vender algo", dijo y agregó: "Recordemos que este día del padre no se movió la aguja, se hicieron mil ofertas para poder subsistir y para poder pagar el aguinaldo", afirmó.

La competencia desleal de La Saladita

Aunque el comerciante reconoció que muchas familias acuden a este tipo de ferias para "stockearse" de ropa para la temporada invernal ante la imposibilidad de pagar precios más altos por productos similares, aclaró que las ferias que se instalaban dos veces al año ahora buscan quedarse "de una manera más profesional" y aprovechan que no tributan impuestos para ofrecer valores más competitivos.

"Desde el CEC tememos que la expansión de este tipo de ferias fomente la informalidad laboral en detrimento de los derechos de los trabajadores de comercio. Por todo esto, exigimos a las autoridades municipales y provinciales que garanticen el cumplimiento estricto de todas las normativas laborales, comerciales y fiscales, sin excepciones ni privilegios para ningún tipo de emprendimiento comercial", afirmaron desde el gremio.

Zurita coincidió: "Nosotros resistimos a cualquier tipo de comercio que no sea el común, el que nosotros tenemos que sacar una licencia comercial en cada localidad, que tenemos un requisito de factibilidad según la zona comercial del municipio que uno pida, que tenés que tener un tipo de espacio físico, tenés que tener rampa de discapacidad, tenés que tener unos baños determinados si tenés gastronomía, tenés que tener un baño de discapacidad, tenés que tener una entrada y salida tenés que tener matafuegos, tenés que pasar muchas inspecciones para poder recién compensar un trabajo comercial".

Y agregó: "Esta gente viene se instala dos veces en este año dos veces en el municipio de Vista Alegre primero era sobre la ruta y ahora en un predio de un club de la ciudad lo cual vemos que se va a hacer una formalidad de esto y una oportunidad para venir, saquear el aguinaldo de la gente que consume en Neuquén y luego llevárselo sin ningún tipo de costo".

Buscan prohibir La Saladita

Zurita aseguró que van a trabajar con los diputados neuquinos para defender el comercio neuquino a través de la prohibición de este tipo de ferias, que no tributan en la zona. "Vamos a trabajar dentro de la provincia en el ámbito que corresponde, porque las denuncias estas quedan en el aire, y tenemos que hacer una ley provincial para que estas ferias no... Para prohibirlas. Estamos trabajando muy bien con Ramón Fernández", afirmó.

"No podemos decir si es ilegal o ilegal", aclaró el comerciante. Agregó que determinar su legalidad depende de las instituciones como "ARCA, bromatología en la provincia porque adentro se vende comida gendarmería por la procedencia de las mercaderías". Y aclaró: "Yo no me puedo atrever a decir si es ilegal o no ilegal ese tipo de procedencia de la mercadería y cómo se trabaja".

Cómo es La Saladita, la feria que llegó este fin de semana a Vista Alegre

Los vecinos de Neuquén y la zona podrán acceder a precios diferenciados a una variedad de productos que se comercializarán, del 10 al 13 de julio de 10 a 22, en la feria La Saladita que se montó en Vista Alegre. Eso lo que prometen estos más de cien feriantes que tendrán sus puestos en el predio ferial K7, de 4 hectáreas, que se organizó sobre la Ruta 7.

A unos 30 km de la capital neuquina, es una plaza importante para esta feria itinerante que recorre el país, con fabricantes principalmente del norte, y que a la zona llega de dos a tres veces al año.

“Las novedades que tenemos, primero que es un predio ferial de 4 hectáreas. Es la primera vez que vamos a tener un predio grande para eventos como es el K7. Y tendremos más de 100 puestos, de feriantes. Habrá un total de 500 o 600 personas, una ciudad dentro de otra ciudad”, describió Mirian Contizanetti, una de las organizadoras de la feria.

“Nosotros como siempre venimos a romper el mercado. Todavía no los vi porque están armando sus stands para mañana, pero al ser la mayoría fabricantes tienen una diferencia con lo regular”, aseguró Contizanetti.

Otra de las novedades que tendrá esta vez la feria será el cobro del estacionamiento. Dijo que ni bien crucen la rotonda con Ruta 51, verán al personal de Tránsito y de Defensa Civil cerca del predio.