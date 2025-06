Ramón Rioseco: "Con Rolando Figueroa pensamos muy parecido"

- ¿Cómo analiza la situación del PJ neuquino?

- En principio hay un peronismo oficialista, podría decirse, aunque no sé como denominarlo, que está haciendo una apelación a las internas, que seguramente se van a hacer dentro del espacio o alianza que se quiera construir con el PJ y el resto de los partidos que integran el espacio.

Hay tiempo todavía, todos los partidos tienen que mostrarle a la justicia electoral cómo van a elegir sus candidatos, y me parece que todos tienen que hacerlo por internas, así que bueno, va a ser un debate que aún está pendiente.

Pero con esto de Cristina creo que han sacudido todo el escenario político. Y hay claramente una polarización nacional. Yo creo que hay que repensar todo. Y en Neuquén me parece que está muy complicada la cosa en términos de que es lo que pretende el gobierno nacional a nivel de la economía.

- ¿Qué pretende?

- Buscan desfinanciar a los gobernadores, a los intendentes, que se van a tener que poner las pilas y defender los intereses de cada una de las provincias y, en el caso de Neuquén, es mucho más complejo porque hay que defender Vaca Muerta.

Ellos vienen por Vaca Muerta no por el Instituto que, obviamente, también defendemos. Si ellos consiguen treinta y cinco o cuarenta puntos en la Legislativa a nivel nacional no tengan ninguna duda los neuquinos que les van a querer quitar Vaca Muerta y eso sí es peligroso y destruye el futuro. Este va a ser el debate en la campaña electoral.

- ¿Cómo ve la posición de Figueroa frente a esto que describe?

- La posición de Figueroa es buena porque él ha defendido siempre los intereses de Vaca Muerta, de Neuquén y del interior.

Hay una precarización, digamos, un olvido por parte de la Nación en cuanto a obra pública, viviendas, rutas. Es un gobierno que no aporta nada y el gobernador ha defendido como ha podido esto porque están arrinconados frente al gobierno de Milei, hay una descalificación institucional y un desfinanciamiento tremendo.

Vaca Muera había quedado engrampada con la Ley Bases, eso hizo que la provincia pudiese introducir algunos artículos pero no implica que en el futuro no vamos a estar comprometidos.

Yo lo que veo es un gobierno nacional que va por una reforma estructural del Estado donde se va a deshacer de todo y donde está negociando en Italia para que se lleven el gas. Tenemos que estar unidos para defender la provincia y con Figueroa compartimos la defensa de Neuquén y de Vaca Muerta que es lo que da trabajo, regalías y lo que ha salvado a la provincia en estos tiempos tan difíciles.

Rioseco apoyo a Unión por la Patria

La división en el PJ

- Volviendo al peronismo, ¿cómo analiza esta división entre los que están con Figueroa y los que se mantienen dentro del PJ orgánico?

- Los conozco a ambos. Yo he trabajado con todos, así que en realidad yo estoy en el espacio de Cristina, en un frente que siempre he estado, nunca me he cambiado de lugar, y voy a seguir participando, tratando de aportar lo mejor ahí para para que se haga una buena elección.

El peronismo tiene un gran compromiso, que es defender dos senadores y un diputado. El gobernador, por su parte, está armando un frente también y me parece correcto. Con Figueroa pensamos muy parecido. Por ejemplo, en lo que es la defensa de Neuquén, en los intereses sobre las represas que es fundamental porque los recursos naturales son nuestros. Por eso digo que pensamos igual, después cada sector definirá sus candidatos. Lo que tenemos que tener claro es que Milei viene por Vaca Muerta.

- ¿No cree que el peronismo queda diezmado con esta división, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que ocurrió en al último congreso de Zapala?

- El peronismo tiene la capacidad de rearmarse constantemente. Se pelean y después aparecen más gatitos (se ríe). Es un partido que ha sido perseguido desde que nació, con golpes de Estado y muchas muertes. La lucha del peronismo es también la que se ha dado en el mundo contra los sectores que quieren concentrar la economía y manejar esto como se le da la gana. A los sectores más progresistas se los desprestigia, diciendo que son todos ladrones, ineficientes y que no saben administrar. Cuando en realidad lo que se viene con esta derecha liberal es un país con cero inflación pero con 20 por ciento de desocupación.

- ¿Va a ser candidato en octubre?

- No, yo no puedo ser candidato, soy intendente y que tengo un compromiso con la gente hasta el 2027. Pero voy a participar, a ayudar, después veremos.