Temporada de invierno 2025: poca nieve, dólar alto y turismo informal

CERRO CHAPELCO- TEMPORADA 2025

Uno de los grandes condicionantes de esta temporada ha sido la falta de nieve, una variable clave que no se puede controlar y va más allá de la buena voluntad y todos los esfuerzos que se están haciendo.

Los cerros lucen apenas espolvoreados por una película blanca en las cotas más altas; y aunque los equipos que fabrican nieve artificial trabajan a pleno para cubrir la base, la nevada fuerte se hace esperar.

Lo cierto es que las condiciones climáticas impactaron directamente en la operatividad de Cerro Chapelco y Cerro del Lago Hermoso, los dos centros invernales clave para atraer turistas en la localidad cordillerana.

Cerro Chapelco 2025 NeuquénTur

En declaraciones a Canal 7, el jefe comunal reconoció que “necesitamos una nevada que termine de fortalecer los cerros. Hasta ahora, las condiciones no fueron las mejores". Aun así, anticipó con esperanza la llegada de turistas desde Buenos Aires: "El fin de semana empieza a llegar gente de CABA, así que hay expectativa".

En paralelo, la presencia de turistas extranjeros cayó notoriamente, en especial desde Brasil, un mercado clave en invierno. Saloniti fue claro al respecto: "El tipo de cambio perjudica al turismo. Es como abrir las importaciones: lo que viene de afuera resulta más barato que lo que se produce localmente. Es una situación que excede a lo local, pero nos afecta igual".

Crecen los alojamientos informales y las estafas

El escenario económico también disparó el crecimiento del alojamiento informal, un fenómeno que el municipio combate activamente. Según explicó el intendente, "hay más alojamientos no habilitados que generan una competencia desleal y, en algunos casos, terminan en estafas. Gente que busca un precio más bajo y después se encuentra con un problema".

La Municipalidad de San Marín de los Andes está actuando con firmeza en el control de estas prácticas. "Con la sola publicación de una oferta no habilitada ya se dispara una notificación. Después llega la multa. No hace falta ir físicamente", detalló Saloniti.

Y apeló al compromiso colectivo: "Somos una sociedad civil, tenemos que acompañarnos. Si nos hacemos trampa entre nosotros, perdemos todos. Podés ganar una vez, pero ese turista no vuelve más".

Por otro lado, el enfriamiento del mercado turístico tuvo un efecto inesperado: algunos propietarios que alquilaban a turistas comenzaron a ofrecer alquileres permanentes, ayudando a la problemática habitacional en la ciudad que por momentos resulta dramática para las familias que pierden una oportunidad laboral por no encontrar techo donde echar raíces.

san-martin-los-andes-turismo-georgina-4jpg.webp

Según Saloniti, "la caída tan fuerte en el turismo, que no se veía hace años, hizo que muchos digan ‘ya no me rinde el alquiler turístico, lo paso a alquiler urbano'. Eso está pasando". Si bien aún persisten los altos precios, esta reconversión ayuda a mejorar la oferta local de vivienda.

Expectativas moderadas

Con la segunda quincena de julio ya en marcha y las vacaciones de invierno en Buenos Aires como último impulso posible, las autoridades locales esperan que la ocupación mejore.

"Ojalá podamos llegar al 70%. Lo importante es que esta zona sigue activa dentro de una Argentina que en muchos lugares está muy parada", remarcó Saloniti.

Y cerró con un mensaje directo a toda la comunidad: "Una sociedad se construye con razonabilidad. No se trata solo del control del Estado. También necesitamos el compromiso de cada uno para cuidar el destino, los precios y la experiencia del turista".