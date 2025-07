Aumentan los casos en Neuquén de un virus que afecta más a los recién nacidos: cómo prevenirlo

Según indicó, este virus afecta a todas las edades inmunocomprometidas o con riesgos epidemiológicos, pero es todavía más preocupante para los bebés y niños pequeños, en los que puede generar cuadros más graves. En ese sentido, detalló que se nota mayor cantidad de consultas, pero no hay niños internados en terapia intensiva con casos graves de esta enfermedad.

En ese contexto, Moya recordó la importancia de continuar con la campaña de vacunación, no sólo con las vacunas antigripales o contra el COVID, que están disponibles, sino para el virus sincicial respiratorio, que se aplica a las mujeres embarazadas de 32 a 36 semanas de gestación. "Lo que intenta es proteger al recién nacido de bronquiloitos hasta 6 meses de vida", expresó.

Aunque recordó que hay mitos sobre la aplicación de la vacuna y los efectos adversos, recordó que la vacuna genera pasivamente una activación del sistema inmune para que el cuerpo produzca naturalmente anticuerpos contra esa afección. "La cifra no es la ideal, pero sí hay mucha cobertura de las vacunas en la población de riesgo", dijo y aclaró que vacunarse no significa que uno no se vaya a enfermar con otra afección respiratoria, sino que apunta a proteger al paciente de cuadros graves de la enfermedad.

Hospital Castro Rendon (4).JPG Maria Isabel sanchez

"Lo vimos con el COVID. La situación epidemiológica cambió con las vacunas. Ya no hay casos graves y convivimos con el COVID como un virus más", dijo e instó a la población a colocarse las vacunas, más allá de si se registran bajas temperaturas o no. "Si bien en invierno hay mayor circulación viral, los virus circulan todo el año", aclaró

La profesional recordó que la situación epidemiológica es dinámica, pero en las últimas semanas se notó una suba en los casos de rescate del virus sincicial respiratorio. Por el momento, no hay niños en terapia intensiva por esta afección, aunque no se brindó información sobre la misma situación en clínicas privadas.

Algunos consejos para evitar las enfermedades respiratorias

Moya aclaró que no hay que tenerle miedo al frío porque no son las bajas temperaturas las que incrementan los casos de cuadros respiratorios. Por el contrario, recordó con son los hábitos típicos del invierno los que complican la situación, a partir de la falta de ventilación.

"Hay que enfrentarse al frío adecuadamente con un abrigo adecuado. Evitar el hacinamiento, siempre ventilar cuando nos reunimos en espacios cerrados y recordar la importancia de vacunarse y que están disponibles las vacunas, para COVID, para influenza y para el virus sincicial respiratorio en el caso de las embarazadas", expresó.