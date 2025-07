Escándalo en la Universidad de Tucumán: docente vendía notas y cobraba con sexo o dinero

El escándalo se conoció en noviembre de 2024, luego de que un docente acusara a Palavecino de aprobar alumnos a cambio de dinero y sexo. “ Se vendían exámenes finales, tesis, regularidades y promociones. Él mandaba a otros alumnos a cobrar . Toda la operatoria la dio el centro de estudiantes, entonces no teníamos a dónde recurrir. A una compañera le pidió lentes de contacto y, como no aceptó, hubo una pelea”, señaló una alumna llamada Milagros a Telenoche a finales del año pasado.

image Paola Villagra, imputada por cohecho activo.

Además, continuó: “Palavecino me decía que iba a ayudarme con mi trabajo y vi que se le fue la mano con lo que hacía. Muchos me decían que los llamaba para pedirles más dinero. Lamentablemente muchos pagaron por su título y están ejerciendo. Ahora la sociedad está en riesgo porque no saben hacer su trabajo”.

En cuanto a las acusaciones sobre presuntos favores sexuales a cambio de la aprobación de los exámenes, Villagra se limitó. Sin embargo, desarrolló: ”Las escuchas son muy explícitas”. “Decía que había tenido relaciones con algunos compañeros y compañeras. Hay capturas y fotos. Esto era a cambio de notas o la promoción de algunas materias. Me señalaba algunos compañeros a los cuales yo tenía que decirle cómo tenían que manejarse para que el profesor los apruebe”.

La investigación

La justicia federal comenzó con la investigación de la corrupción académica en la escuela tucumana tras una denuncia anónima, que remarcaba que un grupo de docentes aprobaba alumnos a cambio de "favores". Podían ser económicos o sexuales.

A partir de allí, la Fiscalía 2, a cargo de Agustín Chit avanzó sobre la investigación. Sin embargo, la causa tomó un rumbo fijo, luego de que un profesor, Ángel Solorzano, titular de la cátedra investigada, detectara una serie de irregularidades en los exámenes aprobados por su suplente, Palavecino. Había una distorsión entre las notas de los exámenes y las informadas en la cátedra.

Investigan a Palavecino desde la denuncia de su compañero de trabajo y, a raíz de la viralización del caso, surgieron audios que se enviaban en la universidad. En una de las grabaciones, una alumna le contó a otra: “Vos sabés qué desatado está Ricardo [Palavecino]. Está pidiendo 40 mil por un examen. Yo calculo que no tiene miedo de que lo denuncien porque hace mucho que lo viene haciendo”.

Otro elemento que apuntó a Palavecino fue un pendrive encontrado por Solorzano, en el que había audios y capturas de chat donde se demostraba como era el modus operandi de los corruptos. También había capturas de dinero enviado a billeteras virtuales del docente.