Comerciantes de Neuquén entre la falta de nieve y el pedido de más conexiones aéreas para potenciar el turismo

"No hay nieve, pero los vuelos están programados. Es más, 41 vuelos están programados diarios en Bariloche y Chapelco les sigue atrás. Hablamos con los chicos de Bariloche y nos decían que bueno, que es una pena, pero no se puede hacer nada contra la naturaleza", expresó.

chapelco.png

"En definitiva, el que tiene el paquete comprado viaja y después ve qué hace, si senderismo o excursiones", dijo y agregó: "Lo hablábamos también de la playa. Si vas y te tocan días horribles, te vas de shopping o hacés otra actividad distinta a la playa", afirmó.

"Ahora con el tema de la nieve como me refería, se empezaron a sobrecargar los vuelos hacia Tierra del Fuego porque está lleno de nieve", dijo sobre los cambios que se notaron en el turismo interno a partir de la falta de nieive en los cerros más populares de Mendoza, Río Negro y Neuquén.

Zurita aclaró que este fin de semana se observó un buen nivel de actividad en Caviahue a partir de las promociones que lanzaron para los pases de esquí y gracias al uso de máquinas que generaron nieve artificial. En otros casos, los turistas aprovecharon a recorrer la zona o atraídos por el complejo termal.

El balance positivo de Aerolíneas Argentinas y los vuelos a Neuquén

El empresario neuquino explicó que en el evento también estuvo invitado Fabián Lombardo, titular de Aerolíneas Argentinas, quien explicó, entre otros puntos, los lineamientos que siguió la empresa estatal para sanear su balance deficitario.

"Él nos contó la actividad de Aerolíneas desde principio de año, todo lo que logró Aerolíneas Argentinas, el no déficit, por suerte, hoy tiene superávit", dijo y agregó que las cuentas se pudieron mejorar incluso sin prescindir de personal.

"No sobraban las personas, sino la metodología de trabajo que se había implantado desde los gremios, era una mirada gremial y no tan empresarial. No le importaba tanto el déficit. Y lo que se cambiaron fueron los procedimientos. Eso fue lo que nos aclaró. Así que esas dos mil personas no sobraban", detalló.

Sin embargo, aclaró que la empresa, en busca de la estabilidad económica, tuvo que renunciar a algunas rutas aéreas. "Hay algunos destinos que se quedaron sin vuelos, pero no porque no quisieran sostenerlos", dijo y agregó: "Ellos tienen el concepto de que un vuelo, para salir, tiene que tener el 80% de la capacidad de pasajeros ocupada".

despacho mostrador flybondi aeropuerto neuquen Claudio Espinoza

De esta manera se decide continuar o abandonar ciertas rutas aéras. En otros casos, se reducen las frecuencias semanalas para sostener el promedio de 80% de ocupación.

"Nosotros hace mucho que pedimos para la puerta de Zapala, pero hay que demostrar que tiene el 80% de ocupación. Claro, que es rentable y en algunos casos no se quedaron sin el destino, sino que achicaron la cantidad de vuelos o redujeron. Achicaron la cantidad de vuelos y empezaron a triangular con Córdoba, por ejemplo", afirmó.

Las frecuencias se definen, en otros casos, por cuestiones de rentabilidad. "Nos contó también, por ejemplo, que el destino de Uruguay, Montevideo, no es rentable, pero los precios internacionales hacen que sea rentable y se está manejando empresarialmente directamente", aclaró.

La situación superavitaria de la compañía siembra esperanzas para Neuquén. "También nos contó que hay posibilidades para Neuquén", dijo Zurita sobre las conversaciones con Lombardo durante el encuentro. "Viendo los movimientos que hay en la ciudad de Neuquén y el aeropuerto de Neuquén, piensan incrementar más vuelos", dijo.