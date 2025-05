Tensión y violencia en el piquete de Ruta 7: piñas y piedrazos en medio del corte de ceramistas

Trabajadores de Cerámica Neuquén cortan la Ruta 7 desde esta mañana . A pesar de la interrupción total del tránsito, la jornada no había tenido incidentes con automóviles particulares. Sin embargo, un conductor que pasaba rumbo a Centenario, regresó hacia el otro sentido y "atropelló el piquete directamente" cerca de las 8:30.

Incidentes en la protesta de ceramistas.mp4

Blanco relató que "agredió a un compañero, le dio un golpe,, pasó intempestivamente por un lado del corte y le tiró el auto encima a una compañera. Después dio la vuelta y volvió hacia el corte del otro lado de la ruta y ahí se generó una situación de tensión". Agregó que "evidentemente bajó a provocar o a intentar confrontar".

El ceramista hizo énfasis en la extrañeza de la situación, ya que, este fue el único incidente de la jornada, según él. "Fue muy extraño. No entendemos bien, no lo conocemos, no sabemos quién es", cerró el sindicalista y diputado provincial.

Fiscalía ordenó desalojar el corte de Ruta 7

El MPF difundió este martes un oficio remitido el lunes por el fiscal en jefe. Este indica que "probablemente, en el día de mañana 27 de mayo del 2025, podrían existir manifestaciones que entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes y/o el normal desarrollo de las actividades en alguna de las dependencias de los poderes del estado Provincial Neuquino".

Ante esto, ordenó al personal policial "realizar todas las acciones y/o medidas tendientes a efectos de impedir que los manifestantes impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transporte".

El fiscal jefe puntualizó que en caso de no poder evitarse la interrupción del tránsito, "se proceda a intimar a las personas que se encuentren impidiendo, estorbando y/o entorpeciendo el normal funcionamiento de los transportes en alguna arteria o el normal funcionamiento de alguna dependencia estatal, a que desalojen de manera voluntaria en el plazo de una hora".

corte ruta 7 ceramistas

Ante el vencimiento de ese plazo, el fiscal jefe solicitó que "se proceda de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Policía del Neuquén N° 2.081 y el Código Procesal Penal de Neuquén, a fin de restablecer el normal funcionamiento de los transportes o entidades gubernamentales, tal cual lo prevé el artículo 194 y 241 del Código penal".

También pidió que se "identifique a quienes resulten organizadores, instigadores y participes del delito, debiendo también en este caso intervenir de acuerdo a las facultades conferidas por las leyes precitadas, debiendo realizar todas las diligencias necesarias a fin de constatar el ilícito (actas, video-filmaciones, fotografías, etc.)".