Caos total afuera del Congreso: el periodista de Cadena 3 rompió en llanto luego de que incendiaran el móvil

"Estaba arriba del móvil, dije que lo quería sacar, me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron", relató.

Incendio del móvil de Cadena 3.mp4

El sentido testimonio de Orlando Morales

Invadido por la amargura de la situación, luego del terrible hecho, el cronista de Cadena 3 habló con los medios. "Estoy muy angustiado porque tengo dos hijos, uno de 11 y otro de 9, y no quiero un país así para ellos".

"Hoy me tocó a mí. El móvil se va a recuperar, la empresa lo va a recuperar, pero no puede haber gente tan malvada. Vos podés pensar de una manera, yo de otra, hay que hablar y dialogar, pero no de estar forma, esto hace mucho mal", expresó en medio de un llanto ahogado.

Morales siguió entre lágrimas: "Yo no quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos. Yo quiero un país en paz, que estemos en paz. Que sea un país libre y piensen lo que piensen, pero con respeto, no como estos tipos".

Sobre el momento de la destrucción del móvil, contó: "Estando yo ahí, me sacaron, dieron vuelta el móvil y lo quemaron". "Desde el 92 que estoy en la calle acá en Buenos Aires, he cubierto de todo y nunca me pasó esto. Me pasó a mí y le podría haber pasado a cualquiera, ojalá que no pase nunca más. Es angustiante", cerró.

Periodista de Cadena 3 rompe en llanto.mp4

Un polícia se largó a llorar cara a cara con los manifestantes

Un oficial de la policía federal se largó a llorar durante los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerzas de seguridad en los alrededores del Congreso, donde los senadores debaten la Ley Bases.

Una mujer le decía al oficial, que evitaba el paso hacía el palacio legislativo, que no actué con violencia, que se ponga del lado de las personas que reclamaban en contra del proyecto que se discute en el recinto.

"Estás a tiempo, sacate el casco y vení de este lado. Acá nunca te vamos a empujar para que des la jeta y te pegue, el pueblo nunca hace eso, el pueblo te respalda y te defiende. Acá pueden estar tus hijos, tu mamá, no seas boludo hijo", le dijo la manifestante mientras al agente se le caían lágrimas.

congreso.jpg

El efectivo policial fue retirado de la fila de contención y otros manifestantes empezaron a alentarlo al grito de "ese pibe es gente".

Mientras en el recinto, el Senado debate la Ley Bases, en las puertas del Congreso manifestantes de izquierda y movimientos sociales, y efectivos de fuerzas federales protagonizaron algunos momentos de tensión, con empujones y detenidos.

Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaban algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos.

policia llorando protesta senado

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

En medio de los incidentes cinco diputados de Unión por la Patria, entre ellos Carlos Castagnetto y Eduardo Valdés, fueron hospitalizados tras sufrir intoxicaciones durante los incidentes ocurridos esta tarde frente al Congreso, mientras en el Senado se trataba la Ley Bases.

Los legisladores realizaban un acto, cuando se produjeron choques entre fuerzas federales, que arrojaron gas pimienta, y manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo.