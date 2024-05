Cuánto es la pensión por invalidez o discapacidad en Argentina 2024.

El monto actual correspondiente para la pensión por discapacidad 2024 es de 134.885 pesos. Sin embargo, a ese importe habría que añadirle el aumento previsto para junio, con lo cual la cifra a percibir por los beneficiarios sería de aproximadamente 146.750 pesos.

Cabe recordar que, actualmente, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) es de 154.154 pesos. A su vez, es importante destacar que la actualización de los haberes será determinada por el guarismo correspondiente a la inflación que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En relación a la pensión por incapacidad, la Anses recuerda que "si estás trabajando en relación de dependencia, sos autónomo o monotributista, vas a poder iniciar el trámite para comenzar a recibir la Pensión No Contributiva por Invalidez. El Decreto 566/2023 establece que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad pueden trabajar y cobrar esta pensión en forma simultánea, siempre y cuando no superen el tope preestablecido".

asignaciones familiares ANSES 1200x678.jpg La Anses establece en su sitio los requisitos necesarios para acceder a la pensión por discapacidad.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la pensión por discapacidad en 2024?

De acuerdo al sitio web Argentina.gob.ar, las personas que pueden solicitar la pensión por discapacidad son aquellas que tengan "problemas de salud o vulnerabilidad social, que no tengan trabajo formal y tampoco estén inscriptas en el Régimen General o Simplificado vigente".

Asimismo, se recuerda que, para acceder a la pensión por discapacidad se debe ser "argentino nativo, naturalizado o residente en el país; no ser beneficiario o beneficiaria de un régimen de previsión, retiro o pensión de carácter contributivo o no contributivo; no tener bienes, ingresos ni recursos suficientes y no estar detenida o detenido en establecimientos penitenciarios".

Por su parte, la Anses comunica en su sitio oficial que aquellas personas que podrán solicitar la pensión por discapacidad deberán tener menos de 65 años de edad; no podrán estar recibiendo una jubilación o pensión; que sólo se evaluarán los ingresos de cada grupo familiar si se es menor de edad.

En ese caso, los ingresos de padre, madre o tutor no podrán ser superiores a 4 jubilaciones mínimas. Y puntualizan: "Si vivís en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego, tenés que presentar el informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre (o de tu cónyuge/conviviente) o, si tenés menos de 18 años, a nombre de tus padres o tutor".