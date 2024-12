De mucama en un hotel de El Calafate a millonaria: la cocinera de Julio De Vido fue condenada por lavado

Conoció al ex ministro en 2006, en Santa Cruz . Dijo que ganó su fortuna como prostituta, pero no convenció. Le dieron 3 años en suspenso.

En una causa en la que también estaba implicado su marido, sostuvo que su fortuna provenía del ejercicio de la prostitución tanto en su provincia de origen como en la Patagonia.

“Una persona llamativa”

“Siempre he sido una persona llamativa, que me gusta llamar la atención, y ya desde adolescente quise empezar a sacarle provecho a eso para poder crecer económicamente -les dijo a los jueces-. Primero empecé a prostituirme para poder mantener a mi hija, pero después seguí en el rubro porque me iba muy bien y me podía dejar muchas ganancias extra, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy”.

Así buscó explicar una historia, la suya, que levantó sospechas cuando en la última mitad de la década pasada se empezó a investigar el patrimonio del ex ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner.

En unos años, Caballero había pasado de empleada de limpieza en El Calafate a millonaria. Justamente. Ese era su empleo en el hotel “El Alamo” cuando, en 2006, estuvo en una recepción oficial celebrada en la gobernación y conoció a De Vido.

Un episodio totalmente casual durante el ágape le daría un giro abrupto a su vida. Según su versión, la esposa del entonces ministro, Alessandra Minicelli, se enojó con ella porque sin darse cuenta tiró a la basura unas tiras que medían la insulina. Pero después se le pasó, conversaron y Caballero terminó dejándole su teléfono: “Si necesita una empleada, llámeme”, le dijo.

Cocinera2.jpg Nilda Caballero trabajó toda su vida como empleada doméstica y los De Vido la tomaron como cocinera.

Según relató, al mes le ofrecieron empleo como cocinera de los De Vido, en la Ciudad de Buenos Aires. Y allá fue. En aquel momento, la extorsionaron para no difundir ante los empleadores un video porno que protagonizó. “Fui sincera con Lali, le mostré el video y le conté que yo ejercía la prostitución. En vez de echarme, ella me dijo que yo hiciera lo que quisiera de las puertas para afuera, pero que respetara su casa”, declaró.

La fiscal no le creyó

La fiscal no creyó su versión. “Acá se intentó usar la defensa Clérici”, argumentó Fabiana León en alusión a las explicaciones que dio la modelo Sofía Clérici luego de que, primero, fuese fotografiada en un yate de lujo con el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde , y luego le encontraran 600 mil dólares en efectivo: dijo que provenían de su trabajo como "acompañante de viajes".

Tras desacreditar el testimonio de la acusada, en su alegato León pidió tres años y tres meses de condena, que finalmente se redujeron a tres, y no serán de cumplimiento efectivo.

Un punto que también destacó la acusadora es que todos los empresarios y banqueros poderosos que, supuestamente, Caballero había conocido por su desempeño como empleada doméstica y le habían pagado con suntuosos bienes por sus servicios como prostituta, están fallecidos y no podrían ni certificarlo ni desmentirlo.

Desde la defensa, en cambio, pidieron la absolución con un argumento: “No hay una factura que diga servicios de gato”, explicó la representante legal de Caballero.

Finalmente, en la tarde de este jueves, los jueces del tribunal Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli -los mismos que intervienen en la causa de los Cuadernos y la ruta del dinero K- llegaron a un veredicto en base a las pruebas exhibidas en el debate del juicio oral.

Al mismo tiempo, la fiscal se abstuvo de pedir condena para los otros dos implicados en la causa, Camila Florencia Caballero -hija de la condenada- y su marido, Omar Marcelo Lavergne, porque, según explicó, se demoró la realización del juicio y la figura penal prescribió.

Multa de $300 millones

Según el fallo difundido por Infobae, Caballero fue condenada también a una multa de dos veces el monto de los bienes que no pudo justificar, lo que implica unos 300 millones de pesos.

El Tribunal la consieró “penalmente responsable del delito de lavado de activos, en calidad de autora (artículos 26, 29 inciso 3°, 40, 41, 45, 303 inciso 1° -según redacción ley 27.739- del Código Penal, y 403, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)”.

Cocinera3.jpg Los jueces incautaron bienes que Nilda Caballero no pudo explicar: un inmueble en Formosa, dos camionetas, dos autos y un cuatriciclo.

Además, le impusieron la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal durante los tres años de la pena.

Por último, ordenaron decomisarle una lista de bienes a su nombre, que ya había estado en la mira de la Justicia en 2017, y que ahora quedarán a disposición de la Corte Suprema:

Un inmueble rural en Colonia Ex Misión Laishí del Departamento de Laishí de Formosa

del Un cuatriciclo marca Tibo , modelo Hunter 250

, modelo Una Toyota Hilux 4x4 cabina doble SRV 3.0 TDI A/T C/Cuero

cabina doble SRV 3.0 TDI A/T C/Cuero Un Peugeot RCZ Tiptronic

Una pick up Fiat Strada Working 1.4 de cabina simple

de cabina simple Un Toyota Toyota Etios XLS

El primer revés en la Justicia

La incautación actual no es la primera acción de la Justicia contra el patrimonio de Caballero. En noviembre de 2017, en el marco de una causa que investigaba el posible enriquecimiento ilícito de De Vido, el juez federal Luis Rodríguez dispuso inhibir los bienes de la empleada, en una causa en la que se investiga el origen de los bienes del ex funcionario.

Según explicó el magistrado en un fallo de 11 páginas, la mujer tuvo dificultades para demostrar el origen de los fondos con los que accedió a la compra de una serie de automóviles y de un departamento, hecho denunciado por un diputado radical de Formosa.

El magistrado dispuso así la inhibición de Caballero y su esposo, bajo la presunción de que podrían haber actuado como testaferros de De Vido para ocultar el supuesto incremento injustificado de su patrimonio.

El juez Rodríguez dispuso además el secuestro de cuatro autos y un cuatriciclo, y le prohibió a Caballero salir del país.

Julio De Vido. El ex ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido.

El fallo se basó en las conclusiones de un perito contable, quien sostuvo que el monto total por “las diferencias de patrimonios no justificadas en función de ingresos y consumos” fue de 2.005.630,99 pesos para los seis años analizados (2011 a 2016 inclusive).

De todas formas, el perito explicó que la tarea se vio limitada por la “falta cierta de información fehaciente”, por el “escaso respaldo documental” y por el “informe socioambiental, cuyo contenido es de difícil compatibilización con la documentación reunida en la causa”.

Caballero sólo había presentado declaraciones juradas ante la AFIP para los períodos 2011 a 2015 inclusive, y “las mismas incluyen diversas inconsistencias. Además, aclaró que las de 2013, 2014 y 2015 fueron presentadas en forma conjunta luego del inicio de la causa”.

En su descargo, Caballero había asegurado que todo su patrimonio fue "adquirido en forma lícita y no provienen de ilícito alguno", y aseguró que lo obtuvo con fondos provenientes de su "esfuerzo personal, de préstamos bancarios y del giro comercial de los negocios" que explotó hasta la actualidad en Formosa.

A diferencia de lo que pasó ahora en el juicio oral por lavado, en aquella oportunidad Caballero no especificó de qué tipo de actividad comercial se trataba. Nunca habló de prostitución.