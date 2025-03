Santa Cruz: lo descubrieron en el patio de un vecino, llegó la policía y se atrincheró con un nene

Amenazó a los agentes de El Calafate , que ante la presencia del menor buscaron por todos los medios disuadirlo. No hubo forma: fue detenido y el chico terminó en el hospital.

El operativo estuvo a cargo del Comando de Patrullas y la Comisaría Segunda, según precisó Señal Calafate, quienes alertados del episodio en el patio de la casa iniciaron una búsqueda del sospechoso en el barrio. Cuando el señalado notó la presencia policial en la zona, decidió atrincherarse en su propia casa y no contento con eso, desde allí comenzó a amenazar a los efectivos a través de una ventana, del mismo modo que lo había hecho con el vecino de la casa intrusada.

Primero, exhibió lo que parecía ser una pistola y luego se mostró con armas blancas. Pero no fue lo único que preocupó a los agentes. Cuando se disponían a irrumpir en el inmueble para reducir al acusado, advirtieron que no estaba solo: en el interior había un menor de edad, hecho que evidentemente al hombre no le importó a la hora de decidir resistirse y enfrentar a la policía.

Tensión en un barrio tranquilo de Santa Cruz

De este modo, el ya amplio despliegue policial en el lugar se prolongó, porque además de lograr detener al sospechoso, la prioridad también pasó a ser proteger la integridad del niño, que según trascendió tenía lazo familiar con el violento.

Los negociadores intentaron persuadir una y otra vez al hombre para que depusiera su actitud, apelando a la seguridad del chico. Hasta que en determinado momento, por causas que se analizan, advirtieron que dentro de la casa una prenda de vestir se había prendido fuego y había un principio de incendio.

Comisaría de El Calafate.jpg Tras su detención, el hombre fue trasladado a una sede policial en El Calafate: tiene antecedentes, incluso de cuando era adolescente.

El vecino violento, sin embargo, ni siquiera en esa circunstancia dispuso su actitud. Y el humo comenzó a esparcirse por la casa, afectando al nene.

Luego de varios minutos de infructuoso intercambio con los efectivos, nuevamente el hombre intentó escapar, esta vez por otro patio vecino a su domicilio. Dos agentes que estaban en el lugar, advirtieron la oportunidad y moviéndose rápido, lograron interceptarlo y reducirlo.

En tanto, al mismo tiempo otros policías lograron ingresar a la casa y rescatar al menor, que estaba visiblemente afectado por la inhalación del humo y por tanto fue trasladado inmediatamente al hospital para su atención y control.

Al realizar el registro de la vivienda, los agentes secuestraron la réplica de arma de fuego con la que habría amenazado tanto al vecino como a la policía y varias armas blancas.

El sujeto quedó detenido e incomunicado, a disposición del Juzgado de Instrucción de la ciudad, al tiempo que el procedimiento para identificarlo reveló que tenía varios antecedentes penales, incluso desde que era menor de edad.