Ushuaia: una millonaria estafa piramidal organizada por una funcionaria municipal salpica al intendente

Es ex pareja del alcalde y la acusan de engañar a unas 20 familias en Tierra del Fuego . Afirman que se montó un cerco de silencio con complicidad judicial.

En Ushuaia estalló un escándalo que salpica al intendente Walter Vuoto , a partir de una estafa piramidal millonaria que tiene como principal denunciada a una funcionaria del área de Atención al Vecino de la municipalidad, que además fue ex pareja del jefe comunal, y sobre la que -según una damnificada- se ha montado un cerco de protección por parte del alcalde y la Justicia.

En este caso -como es norma en las estafas piramidales- los intereses por el dinero aportado volvían rápidamente en tiempo y forma. Por ese rendimiento inmediato, alto y tentador, en enero la denunciante y su marido decidieron aportar un monto mucho más importante al “negocio”. Pero en febrero, el juego se cortó: los pagos no llegaron y cuando empezaron a reclamar, se dieron cuenta de que los afectados eran muchos.

“Nosotros empezamos con 2.000 dólares, y nos retornaron algo. Después pusimos un poco más y volvió a retornar. Entonces en enero pusimos una cantidad mayor y ya no pagaron más”, lo resumió Romina Cirigliano en diálogo con el noticiero de Canal 13, que informó del caso a nivel nacional.

Saez2-bmw.jpg En las redes Viviana Saez se muestra con autos de lujo o carteras Gucci: "No envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio", es su lema en Facebook.

La mujer, que además difundió un audio en el que supuestamente se escucha a Roa amenazándola tras su denuncias, dijo que en su caso la estafa asciende a 50 mil dólares. Y que en el grupo de damnificados autodenominado, con cierta ironía, “Los Arbolitos”, hay cifras tan o más importantes que esa, incluyendo un caso en el que se adeudarían 175 mil dólares.

Por otro lado, aseguró que una de las víctimas entregó $1.800.000 por un terreno que nunca recibió. Pese a la magnitud de los daños, muchos de los damnificados -aseguró- prefieren callar. “La mayoría tienen miedo de hablar”, sostuvo la denunciante, quien dice que Vuoto movió sus influencias para ocultar el caso.

Cirigliano aseguró que su marido, Diego Torres -amigo de la infancia de Roa- fue hasta su casa cuando en febrero volvieron de vacaciones, a ver qué pasaba con la plata que no había aparecido, y al llegar se encontró con otro hombre que lo estaba esperando con la misma pregunta. "A partir de ahí se abrió el abanico y nos dimos cuenta de que éramos muchos".

"Al principio intentamos solucionarlo de buena forma, con mensajes por WhatsApp, buscando el diálogo", aseguró la mujer, quien dijo que luego de meses sin respuestas, se decidieron a ir más allá, primero a nivel local y después intentando que la situación se conociera fuera de Tierra del Fuego.

“No quedó otra que hacerlo público a nivel nacional, porque acá el intendente mantuvo un silencio total. No han tomado ningún tipo de represalia con ella”, aseguró Cirigliano respecto a la funcionaria que acusa.

Allanaron a la denunciante en Ushuaia

Como ejemplo de esa situación, la damnificada se refirió a lo que le sucedió luego de denunciar la estafa ante la justicia en Ushuaia.

“Es algo muy loco y acá yo dejo en claro que ellos tienen no solo respaldo político, sino también judicial. Porque yo hago una denuncia por estafa y ellos en no menos de 10 minutos me hacen un allanamiento por daños y amenazas”, aseguró la presunta damnificada.

Y agregó: “Nos sacaron los celulares donde tenemos pruebas fehacientes, porque ellos (Sáenz y Roa) ahí comentaban el dinero qué ponían, cuánto rendía, y entonces quedan expuestos”. Es decir: la Justicia se llevó las pruebas que incriminan a los acusados.

Además, difundió un audio con una violenta amenaza realizada con la supuesta voz de Roa, conocido desde la infancia por el marido de Cirigliano y quien los invitó a participar del “negocio” prestándole dinero.

“Tengo unas ganas de hacerlos m…”

“Escuchame una cosa, la puta que te parió, te la exploto toda. Estoy en Buenos Aires tranquilo y no necesito ni siquiera ensuciarme las manos con ustedes, negros de m... Levanto el teléfono y te explotan a vos, a Emiliano, a Diego… Y no lo hago por Diego, te lo juro por mi hija. Porque tengo unas ganas de hacerlos mierda a todos”, se escucha en la grabación.

Saez3-Denunciante.jpg Romina Cirigliano, la denunciante, en diálogo con Canal 13: difundió un audio con amenazas de Matías Roa (izquierda).

El mensaje, siempre según el testimonio de la denunciante, lo recibió cuando ella y otro reducido grupo de estafados comenzaron a hacer público lo sucedido, luego de buscar a Saéz y su pareja sin éxito. No sólo no lograron encontrarlos, sino que nunca recibieron respuestas a las consultas. Hasta la amenaza recibida cuando el caso empezó a tener cierta difusión a nivel local.

Ahora, el caso trascendió las fronteras de Tierra del Fuego a partir del testimonio de Cirigliano en diálogo con Canal 13 y la señal de cable TN. Y Cirigliano y los demás presuntos damnificados esperan que, tras la difusión del caso, poder avanzar y recuperar al menos algo de lo invertido.

El intendente Vuoto se mantiene en silencio. Y de Saéz se sabe poco en Ushuaia, donde se dice que estaría de licencia desde que el escándalo empezó a crecer, pero continúa en el cargo. En su perfil de Facebook sigue presente su frase de cabecera: “No envidies mi progreso, si no conoces mi sacrificio”.