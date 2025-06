Escalofriante historia: mujer filmó golpizas a su bebé y las compartió con su ex en venganza

El caso se conoció tras la denuncia de Sergio, ex pareja de la mujer , quien se presentó en la Comisaría N°2 de la Mujer y la Familia para relatar que su ex pareja agredía violentamente al hijo que tienen en común. Según indicó el diario El Liberal, hace dos años se encuentra separado de la acusada y ella está a cargo de su hijo.

image.png El hombre que recibía los videos era la ex pareja de la mujer que quedó detenida.

"Algún día al bebé le va a pasar algo"

El hombre mostró a los efectivos policiales el video que le envió la mujer, el cual estaba acompañado de un mensaje que decía: "Algún día al bebé le va a pasar algo, lo vas a ver a tu hijo retratado en todos lados". En las imágenes, se podía ver como Juárez apretaba fuertemente con sus piernas la cara del bebé, mientras lloraba desconsoladamente.

A su vez, le envió otro mensaje escalofriante con un video incluido, donde le advertía: "Voy a dejar unas pastillas para que tome y muera, realmente a mí ni me interesa".

Tras el crudo relato del hombre de 33 años, la fuerza policial se comunicó con la fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamilia, Ximena Jérez, quien pidió todas las imágenes y videos donde también se ve al menor con heridas visibles en su cara.

Con las evidencias en mano, desde Fiscalía se solicitó la detención de la acusada por lo que los policías llegaron este martes a la casa de Juárez -ubicada sobre Ruta 1 y ex vías del tren- y con orden judicial la apresaron. Mientras avanza la investigación, el bebé quedó bajo el cuidado de su abuela materna.

Mató a su hijo, se suicidó y dejó una impactante carta

Un brutal y trágico episodio tuvo lugar en el interior de una casa donde vivía una mujer con su pequeño hijo. Ambos fueron hallados sin vida. Si bien en un principio todas las sospechas apuntaban a su pareja, en las últimas horas la investigación dio un giro y se conocieron detalles estremecedores del crimen.

Micaela Andrea Lator tenía 47 años, y la policía confirmó que fue quien asesinó a su hijo de seis años y luego se quitó la vida. Todo el macabro episodio ocurrió el fin de semana en una vivienda del barrio Bosques, en Florencio Varela. El caso tuvo como principal sospechoso a la pareja de la mujer, identificado como Fernando Esteban Cuello, pero con el paso de las horas pudieron confirmar que se encontraba trabajando al momento del hecho.

“A partir de ahora no te vamos a molestar más, vas a poder hacer tu vida, ya no vas a tener que viajar más. Yo solo te pedía un abrazo para Esteban y para mí, un beso a la mañana antes de irte a trabajar. No te pedíamos mucho… No te vamos a mendigar más. Nos vas a recordar toda la vida”, escribió la mujer en una carta dirigida a su esposo. El mensaje fue hallado en la escena junto a las armas utilizadas.