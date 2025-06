La estremecedora carta qué dejó la mujer que mató a su hijo de 6 años y se suicidó

bosques crimen.avif

Asimismo, se conoció que la mujer intentó en un primero momento, suicidarse disparándose en la frente pero no lo logró, por lo que se dio un segundo tiro en el pecho y murió en el acto.

Fue el hombre, también de 47 años, fue quien dio aviso al 911. Afirmó que halló los cadáveres después llegar del trabajo. Los médicos del SAME que concurrieron al lugar constataron que ambos estaban muertos.

La estremecedora carta que encontraron

Fuentes judiciales cercanas a la investigación, indicaron a medios nacionales que Micaela atravesaba un cuadro depresivo y estuvo con tratamiento psiquiátrico. Y confirmaron que antes de asesinar a su hijo de seis años, dejó una impactante nota para su esposo, la cual fue dada a conocer en las últimas horas.

“A partir de ahora no te vamos a molestar más, vas a poder hacer tu vida, ya no vas a tener que viajar más. Yo solo te pedía un abrazo para Esteban y para mí, un beso a la mañana antes de irte a trabajar. No te pedíamos mucho… No te vamos a mendigar más. Nos vas a recordar toda la vida”, escribió la mujer en una carta dirigida a su esposo.

Este fue el último mensaje que dejó Micaela antes de asesinar a su hijo y quitarse la vida. El mensaje fue hallado en la escena junto a las armas utilizadas.

Desde el entorno familiar indicaron que la mujer sufría depresión y que ya había tenido un intento de suicidio.

El niño estaba diagnosticado con un trastorno del espectro autista, por lo que requería atención constante, situación que habría agravado su estado emocional, informó TN.

Según se fue conociendo con el avance de la investigación, en base a los testimonios recolectados, la pareja atravesaba conflictos por la crianza del niño, especialmente por las largas jornadas laborales del hombre, que trabajaba como tornero en Munro.

“No estaba en todo el día, no le dedicaba tiempo al chico. Entraba a las 7.00 y llegaba a su casa las 19.00. Por día viajaba muchas horas”, explicó el fiscal Darío Provisionato, quien dio por descartada la participación de terceros y continúa recolectando pruebas para cerrar el expediente.