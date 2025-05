Juicio por la muerte de Diego Maradona: el conmovedor testimonio que hizo llorar a Gianinna

"Nunca le dije a Diego que era acompañante terapéutico porque sino me echaba. Era muy refractario al tratamiento por su adicción al alcohol" , explicó el profesional ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach sobre el síndrome de abstinencia que padecía Maradona.

En varios tramos de su declaración, Bacchini se quebró. Dijo que acompañar al Diez en ese estado le hizo revivir su propio proceso de abstinencia. “Una persona adicta no se cura nunca, es una enfermedad para siempre”, afirmó.

Luego, contó que su función en esos días era higienizar a Diego, acompañarlo y asistirlo en lo que necesitara. “Tenía un buen vínculo con él”, dijo.

“Diego estaba feliz cuando estaba con sus hijos y con el nieto. Cuando se iban ellos, era otra cosa. Diego se apagaba, no era el mismo”, relató Bacchini. Esas palabras hicieron llorar a Gianinna Maradona, que estaba presente en la sala. Jana, que también asistió a la audiencia, se mostró visiblemente conmovida.

“Me dio la sensación de que Diego quería dejarse ayudar, pero no podía. Él necesitaba mucho de sus hijos y yo pienso que eso hubiese sido lo que a él lo hubiese sacado adelante”, consideró.

En este sentido, destacó que "estuvo tres días con el paciente" luego de su externación de la Clínica Olivos -donde fue operado por el hematoma subdural- entre el 11 y el 13 de noviembre de 2020, mientras que remarcó que durante ese tiempo "no hubo bebidas alcohólicas ni drogas", indicaron fuentes judiciales.

"La norma del alcohol cero se cumplió a raja tabla en la casa de Tigre", añadió.

Con respecto a la vivienda del barrio cerrado San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez, Baccini refirió que era un lugar "normal", pero que el baño se encontraba lejos dado que estaba en la planta baja.

El acompañante terapéutico consideró que el ex jugador de Boca "se sentía bien" cuando compartió con él hasta que una persona -no recordó quien- le ordenó que no vaya al domicilio del country: "Jugaba al básquet con Benjamín y Dieguito Fernando. Lo noté contento cuando lo visitaban los hijos, pero después su estado de ánimo caía".

Sin embargo, lo describió como un paciente "difícil" al igual que otros testigos.