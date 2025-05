Misteriosa desaparición de un argentino en Brasil: la única pista en una cámara de seguridad

Hace una semana que su familia no volvió a saber nada más de él. La policía del país vecino ya activó una intensa búsqueda y rastrillajes.

José María Alday, un cordobés de 70 años, había viajado al país vecino para visitar a un amigo, y ahora es intensamente buscado por las autoridades . El último contacto con su familia fue el jueves 15 de mayo, desde ese día no hubo más rastros ni comunicación.

El jueves 15 de mayo, Alday salió de la casa de su amigo en horas de la mañana para encontrarse con alguien, pero nunca volvió. Su hija, Sol, indicó al portal cordobés El Doce, que la principal hipótesis que manejan es que intentó acortar camino, se desorientó y no pudo volver.

busqueda florianopolis.avif

“La última vez que se supo de él fue cuando estuvo el pasado jueves en la casa de su amigo y prepararon los pasajes para embarcar el sábado. A partir de ahí se quedó sin señal y nosotros no tuvimos contacto el resto del día. Nos pareció raro porque siempre sube algo al grupo, pero bueno cuando sale de paseo al no tener señal lo sube después. Recién ese jueves por la noche tomamos conocimiento por su amigo que no había regresado”, relató su hija.

Al momento de su desaparición, vestía bermuda, camisa y chinelas, y llevaba su DNI y el celular. Según indicaron sus familiares, el hombre viajaba en transporte público y utilizaba su documento para poder viajar gratis, ya que de esa manera acreditaba ser mayor de 65 años, una condición que en Brasil es suficiente para acceder al pase libre.

Según contó la familia, José María es un hombre muy activo, con hábitos de caminata. “Él viajó solo a visitar a un amigo, ex colega, que vive en Pantano do Sul, Florianópolis. Todos los días él salía a caminar siempre a la mañana y a la tarde a la playa. La última charla que tuve con él fue ese mismo día, el jueves 15, mandó temprano un video al grupo después ya no tuve más comunicación con él”, relató.

El registro en una cámara de seguridad

“Consiguieron avanzar bastante, descartando áreas donde ya hay antecedentes de personas perdidas o accidentadas”, afirmó Sol, mientras aclaró que este jueves van a reforzar con otro perro más, además del helicóptero y el drone.

camara argentino brasil.avif

La única pista que tienen hasta el momento los investigadores es el registro de unas cámaras de seguridad, donde se observa a Alday caminando hacia la entrada de Trilha de Lagoinha do Leste, una reserva natural en Florianópolis con una playa de mar cristalino a la que sólo se accede a través de un sendero de frondosos bosques y animales autóctonos.

El lunes este material llegó a manos de la policía, desde entonces iniciaron una intensa búsqueda y rastrillajes por la zona.