Pronostican frío extremo con temperaturas que alcanzan los 7°C bajo cero: alerta del SMN

El organismo emitió una alerta por la ola de frío que ya empieza a afectar a varias zonas del país.

A menos de una semana del inicio del invierno, el frío se hace sentir con intensidad en varias partes del país, donde en las últimas horas se advirtió por una ola de frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por temperaturas extremas de frío, que afectarán a varias provincias durante este martes.

Alerta amarillo por frío extremo: las zonas más afectadas

El parte difundido por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa indica que las zonas afectadas por el aviso por frío extremo registrarán temperaturas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

La advertencia abarcará la zona central de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El norte de Misiones también se verá alcanzado por el fenómeno.

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De acuerdo a lo informado por el SMN, las temperaturas podrían llegar a los 0°C, principalmente en las localidades santafesinas y entrerrianas. Para las áreas afectadas del Litoral, las temperaturas comenzaron en 2 grados esta mañana, con una sensación térmica apenas por encima de 1°C.

En varias localidades ya se registra sensación térmica bajo cero en la mañana de este martes. Según el ranking publicado por el SMN, la localidad más fría del país es Bariloche, en provincia de Río Negro con 7.7°C bajo cero, seguida por Malargüe en Mendoza con 3.9°C bajo cero, Maquinchao con 3.2°C bajo cero y Chapelco en Neuquén con 5.7°C.

Recomendaciones por la ola de frío

Ante este panorama, el SMN compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida.

El organismo ordenó evitar la exposición por tiempo prolongado al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana; generar más calor corporal mediante el movimiento; mantener la casa calefaccionada de forma segura; evitar los cambios bruscos de temperatura; tomar mucho líquido y no fumar en ambientes cerrados.

¿Sigue el frío este martes en Neuquén? Qué dice el pronóstico del tiempo

Neuquén tendrá este martes una jornada fresca, pero con buenas condiciones durante gran parte del día. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la capital neuquina tendrá cielo despejado en horas diurnas, temperaturas agradables para la época y un marcado descenso hacia la noche, cuando el cielo se presentará cubierto.

Para la ciudad de Neuquén, la AIC anticipa una máxima de 19°C durante el día y una mínima cercana a 0°C durante la noche. El viento soplará del sudoeste por la tarde, con una velocidad estimada de 23 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 33 kilómetros por hora.

frio El local mantenía la puerta abierta incluso en invierno, lo que generaba frío constante dentro del espacio de trabajo.

Hacia la noche, el cielo pasará a estar cubierto y el viento rotará al este. En ese tramo de la jornada se espera una intensidad algo mayor, con viento de 28 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 49 kilómetros por hora. Por eso, aunque el día se mantendrá mayormente estable, el abrigo seguirá siendo necesario, especialmente para las primeras horas y después de la caída del sol.

El miércoles, de acuerdo con el pronóstico extendido, la capital continuaría con cielo parcialmente nublado, una máxima de 18°C y una mínima de 1°C. El jueves aparece como el día a seguir con mayor atención, ya que la AIC marca un aumento del viento, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.