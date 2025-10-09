Sueldo de encargado de edificio: esto es lo que cobran en octubre 2025, escalas y bono

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) dio a conocer los alcances del último acuerdo paritario. ¿Cuánto cobra un encargado de edificio en octubre de 2025 ?

A través de su sitio web oficial, la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) dio a conocer los alcances del último acuerdo paritario que ese gremio acordó en representación de los trabajadores del sector. Así, ¿cuánto cobra un encargado de edificio en octubre de 2025 ? ¿Cómo quedaron establecidas las escalas salariales y el bono adicional?

Según lo detalló Fateryh , el gremio que nuclea a los encargados de edificio , acordó con las cámaras del sector empleador un incremento salarial del 1,8 por ciento para el mes de septiembre de 2025 . Además, se aprobó el pago de un bono o adicional remuneratorio mensual por un valor de 50 mil pesos para todas las categorías.

En octubre de 2025 , los encargados de edificios perciben sueldos que oscilan entre 407.224 y 1.285.325 pesos, dependiendo de la tarea que desarrollen y de su categoría laboral. A estas cifras hay que añadirles las correspondientes a los adicionales por antigüedad y zona desfavorable, entre otros ítems.

De este modo quedó establecida la escala salarial de los encargados de edificio en octubre de 2025:

Encargados permanentes con vivienda:

1° categoría: $858.341.

2° categoría: $822.577.

3° categoría: $786.813.

4° categoría: $715.284.

Sin vivienda:

1° categoría: $1.008.894.

2° categoría: $966.857.

3° categoría: $924.820.

4° categoría: $840.745.

Ayudantes de encargados con vivienda:

1° categoría: $858.341.

2° categoría: $822.577.

3° categoría: $786.813.

4° categoría: $715.284.

Sin vivienda:

1° categoría: $1.008.894.

2° categoría: $966.857.

3° categoría: $924.820.

4° categoría: $840.745.

Media jornada:

1° categoría: $504.447.

2° categoría: $483.429.

3° categoría: $462.410.

4° categoría: $420.373.

Personal asimilado Con vivienda:

1° categoría: $858.341.

2° categoría: $822.577.

3° categoría: $786.813.

4° categoría: $715.284.

Sin vivienda:

1° categoría: $1.008.894.

2° categoría: $966.857.

3° categoría: $924.820.

4° categoría: $840.745.

Mayordomos con vivienda:

1° categoría: $890.200.

2° categoría: $853.109.

3° categoría: $816.017.

4° categoría: $741.834.

Sin vivienda:

1° categoría: $1.050.110.

2° categoría: $1.006.355.

3° categoría: $962.601.

4° categoría: $875.091.

Intendentes:

Todas las categorías: $1.285.325.

Personal con más de una función con vivienda:

1° categoría: $858.341.

2° categoría: $822.577.

3° categoría: $786.813.

4° categoría: $715.284.

Sin vivienda:

1° categoría: $1.008.894.

2° categoría: $966.857.

3° categoría: $924.820.

4° categoría: $840.745.

Encargados guardacoches:

Con vivienda: $756.814.

Sin vivienda: $821.839.

Personal de vigilancia:

Nocturna: $908.934

Diurna: $846.249.

Media jornada: $423.124.

Encargados no permanentes:

Con vivienda: $407.224.

Sin vivienda: $442.593.

Ayudantes temporarios:

Jornada completa: $828.975.

Media jornada: $414.488.

A través de un comunicado firmado por el Secretario General Víctor Santa María, Fateryh subrayó que los trabajadores/as permanentes y no permanentes sin vivienda, a excepción de las categorías del personal jornalizado no más de 18 horas por semana y personal suplente de descanso semanal, percibirán - conjuntamente con el pago de la remuneración mensual- una suma remunerativa equivalente al 7% en concepto de viáticos.

El gremio añadió que, a partir del devengamiento de la remuneración del mes de diciembre de 2025, se procederá a la incorporación al salario básico de cada categoría de convenio colectivo la suma mensual de 50 mil pesos -mencionada más arriba-.