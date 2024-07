Una turista de Río Negro estafada y varada en Escocia con sus dos hijos contó su drama

Vecinos de C atriel, Cinco Saltos, General Roca, Villa Regina, Cutral Co y Zapala fueron víctimas de la millonaria estafa. A ella le tocó vivirla junto a sus dos hijos, mellizos, de 16 años, y logró regresar al país tras varios días de incertidumbre.

Una experiencia frustrante

«No fue el viaje que soñamos», expresó Karina. Para ella, la responsable directa de la situación fue la profesora de inglés de la escuela de sus hijos. Ella, cuenta, era quien promocionaba los tours por Europa desde Neuquén y Río Negro.

«Nos dijo que estaba todo comprado. Incluso nos ha tratado de mala manera, y nos decía que estaba todo bien. Pero después nos encontramos con que no«, aseguró la rionegrina damnificada..

Karina, después de varios días de incertidumbre, logró regresar a la Argentina este martes juntos a sus dos hijos. Para ella, la docente fue, como mínimo, “la cara visible” de una estafa enorme que involucraría también a Simply English, el instituto con sede en Edimburgo, la capital de Escocia, que organizó los tours.

«Tenemos los mensajes de ella (Silva) y las promociones grabadas», aseguró la mujer y adelantó que iniciará prontamente acciones en contra de la docente y del instituto escocés.

El viaje empezaron a pagarlo en 2023, en cuotas mensuales a través de transferencias bancarias al Instituto Simply English. “Nos parecía una experiencia inolvidable, el hecho de convivir en casas de familias y conocer las costumbres«, dice Karina.

Problemas desde el primer día

Los problemas, relata, empezaron enseguida: poco antes de salir de la Argentina se enteró de que sus hijos iban a viajar a Europa en un vuelo y ella en otro, separada. “Viajábamos el sábado 6, pero nos despertamos ese día con la noticia de que había reprogramación de vuelos«, contó. Incluso, según refirió, sus hijos estuvieron hasta último momento sin la seguridad de que podrían viajar, ya que por lo que le explicaban había problemas con la reserva.

El primer destino fue París. Allí “estuvo todo bien, según lo acordado», admitió Karina.

No sucedió lo mismo al viajar a Escocia. Cuando se debían trasladar a Edimburgo, se enteraron de que la persona que dirigía el Instituto informaba que no estaban todos los pasajes.

castillo escocia harry potter Para la familia de Río Negro, lo que esperaba ser una experiencia placentera en Edimburgo terminó mal.

«Tenemos mensajes de la señora Silva, del 29 de febrero, que (nos decía que) estaban todos los pasajes comprados. Entonces confiamos en su palabra. Pero ese día nos trasladamos al aeropuerto y ahí constatamos que no«, sumó la rionegrina estafada. La situación era la siguiente: estaban los pasajes de sus hijos pero no los de ella. No tuvo otra alternativa que comprar un nuevo pasaje y pagarlo ella misma para no dejarlos solos.

“En Escocia fue todo un caos», continuó relatando la vecina de Cinco Saltos.

«Se nos prometió una tarjeta de colectivos y no contamos con eso. Tuvimos que trasladarnos a las casas por nuestros propios medios«, comentó y destacó que afortunadamente los huéspedes de las casas de intercambio fueron «sumamente cordiales».

«Una vez que se dieron cuenta de lo que pasaba, nos ofrecieron su ayuda«, expresó.

La siguiente desilusión se dio en el propio instituto Simply English, adonde iban a tomar clases según lo acordado. Pero no se encontraron con lo previsto, faltaban profesores y las clases estaban lejos de ser lo que les habían prometido. Ella describió todo como “muy poco serio”.

La vuelta a Río Negro

Al momento de dejar Escocia, ya que el viaje continuaba en Londres y Nápoles, volvieron los inconvenientes con los pasajes: «No estaban los aéreos comprados. Liliana Silva nos dijo que quienes queríamos volver, que costeáramos el pasaje de vuelta”

Entonces, todos los integrantes del tour de estudios confirmaron lo que temían: en Londres y Nápoles no había nada asegurado. Fue en ese punto que resolvieron retornar a la Argentina. «Logré que el instituto de Edimburgo nos pagara los pasajes de vuelta«, indicó Karina, y así pudo regresar al país este martes.

En total fueron 50 los turistas damnificados. Los 12 vecinos de Cinco Saltos que realizaron el viaje presentaron una denuncia policial en Edimburgo y también se contactaron con la embajada argentina en Londres. Ahora, están a la espera de respuestas y dispuestos a iniciar acciones legales.