Turistas de Neuquén y Río Negro varados en Escocia: volver al país les costaría más de $2 millones a cada uno

"Desde el 2018 organizo estos viajes y hasta ahora han venido más de 100 personas por año. Y siempre funcionó. Cuando uno obra de buena fe, no espera estas desgracias. El hermano de la dueña -de la escuela- estaba en Catriel trabajando con nosotros. Él también desapareció, nos apagó el teléfono", manifestó Silva en declaraciones radiales.

El grupo de turistas incluye grupos de estudio de Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Cutral Co y Zapala. Hay profesores de distintos institutos y muchos son menores de edad. En total, son 55 personas, pero no todos se encuentran en la misma situación. Algunos se trasladaron a España o Portugal, ya que tienen familiares. Esperarían allí la fecha de regreso al país.

En Edimburgo, en tanto, se encuentran 17 personas, del grupo que viajó con Silva. "Teníamos distintos itinerarios. Por ejemplo, mi grupo es de adultos y en su mayoría vinieron a pasear. Nosotros hicimos París, íbamos a hacer unos días en Edimburgo y luego seguíamos para Grecia, Barcelona y Portugal", explicó.

edimburgo turistas estafados.jpg

Ya en París comenzaron los problemas con los hoteles y los vuelos. Silva lo vinculó a la proximidad de los Juegos Olímpicos en París. Sin embargo, otras profesoras le aseguraron que había problemas con los vuelos y la escuela de intercambio en Malta. Al llegar a Edimburgo, confirmaron que la plata que habían pagado no había llegado a los operadores turísticos y se encontraron varados.

"La escuela donde venían los chicos a estudiar estaba cerrada. Las familias que reciben a los chicos que vienen a estudiar, nos dijeron que nos podían alojar dos o tres días de caridad, pero que a ellos no les habían pagado. A nosotros nos pusieron en una residencia universitaria y desde el viernes estamos pagando nosotros", relató Silva.

El paseo por Europa estaba previsto hasta fin de mes o, incluso, la primera semana de agosto. "Cambiar un pasaje significa pagar una multa es millonario. Pueden ser miles de dólares por cada pasaje, o sea que necesitas unos dos millones de pesos por persona" para volver al país, manifestó la docente.

Cómo descubrieron los turistas que estaban varados

Según detalló Silva, en cuanto se toparon con la falta de alojamiento y la escuela cerrada "empezamos a movernos. Fuimos a la Policía, llamamos a la Embajada Argentina, a nuestros intendentes y al gobernador de Río Negro (Alberto Weretilneck). También se radicó una denuncia en Catriel "porque el hermano de la dueña estaba haciendo una pasantía de trabajo en nuestros institutos en Catriel y es parte responsable de la empresa".

Escocia 2.jpg

Durante una semana, los responsables de la escuela de inglés en Escocia estuvieron desaparecidos. "Cuando nosotros llegamos, apagaron sus teléfonos y nos dejaron acá. Es una estafa organizada, muy importante".

Sin embargo, ante la intervención de la Policía escocesa, una de las dueñas se comprometió a abrir la escuela y dar clases a los estudiantes. Los menores que integran el contingente "van a tener clases, casa y comida", dijo Silva. Los adultos, sin embargo, continúan en la misma situación.

El pedido

"Sobrevivir en el Reino Unido con la libra esterlina, la moneda más fuerte del mundo, comprar comida todos los días, pagar el hotel entre todos, es un tema. Nuestro grupo se organizó, pero es muy difícil", dijo la profesora. El reclamo a los dueños de la escuela, casi un ruego, es "que nos devuelvan los pasajes para volver a Argentina. Ya sabemos que fuimos estafados, que no vamos a tener Grecia, no vamos a tener Barcelona, no vamos a tener nada", manifestó.

Silva aseguró que, en principio, fue apuntada por los afectados ya que es la persona que "da la cara" en Argentina por la escuela de inglés, pero aseguró que luego primó "la empatía" ya que estaba afectada como todos los turistas estafados. Ahora, todos juntos buscan la forma de volver al país cuánto antes.