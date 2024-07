Buscan frenar los próximos aumentos de gas en la Patagonia

calefacción a gas hornallas.jpg Esperan poder frenar futuros aumentos.

Bravo observó que "se ha quebrado el principio de razonabilidad, equilibrio y equidad". "Nuestros inviernos son enormemente más crudos que los del centro y norte del país, en consecuencia, es razonable que tengamos una tarifa diferenciada, que contemple la estacionalidad de otra manera. Lo que ha pasado con el cambio de esquema tarifario es que prácticamente nos han equiparado a la zona templada del país y nosotros tenemos diferencias notables de temperaturas, por eso es obvio que los consumos van a variar significativamente, esto es lo que estamos reclamando que se contemple, que se procure el equilibrio en todo esto", señaló.

Al respecto, sostuvo que "no es que nos beneficie, sino que conforme a la estacionalidad y las particularidades de cada zona se tengan en cuenta de manera tal que haya un equilibrio. No debería ser tomado como un privilegio, no es que los patagónicos tengamos que tener un privilegio, es que en invierno nuestro consumo es mayor porque el invierno es muy frío. Son temperaturas sin precedente en otras partes del país".

"Nosotros venimos trabajando esto desde principio de año, hicimos relevamientos, consultas, trabajamos coordinadamente todas las defensorías patagónicas. Las de Río Negro y de Chubut son provinciales, lo que nos facilitó la tarea desde las Defensorías municipales", contó.

IMPACTO TARIFARIO EN LA REGIÓN PATAGÓNICA FINAL PDF.pdf

La documentación necesaria ya está en Nación

El funcionario dijo que los defensores patagónicos se reunieron hace poco más de un mes con el secretario de Energía y le plantearon la situación de manera verbal. "Él nos dijo que le presentemos la documentación para poder ver esto concretamente y eso es lo que hemos hecho. Trabajamos intensamente en un documento que le entregamos, de manera que hemos cumplido con lo que nos ha pedido. Así que ahora esperamos una devolución por escrito o que nos vuelvan a convocar a una reunión para avanzar con este tema", aseveró.

Sobre la posibilidad de dar marcha atrás con los recientes incrementos tarifarios, analizó: "Yo diría que la cuestión ya no es volver para atrás, sino no seguir en el mismo camino, porque volver para atrás, lo veo difícil. Sería frenar los aumentos que vienen, repensar la estrategia en función a los aumentos que van a venir y hacerlos con un criterio de equilibrio distinto al que se está poniendo en práctica".