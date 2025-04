CALF les respondió a los ceramistas: "Si no hay voluntad de pago, el suministro no se va a devolver"

El conflicto entre la Cerámica Nequén y la Cooperativa CALF no se resuelve. Tras la millonaria deuda de luz, la fábrica se mantiene con la producción detenida y este jueves los trabajadores llevaron adelante un corte total en Ruta 7. "Si no hay voluntad de pago concreta y actual, el suministro no se va a devolver", aseguraron desde el ente de energía eléctrica.

La diputada provincial y asesora legal de CALF, en uso de licencia política, Cielubi Obreque , se refirió a la deuda que mantiene la fábrica por el consumo de energía y a las negociaciones en curso para su regularización. Según indicó, el asunto no responde a disputas políticas ni ideológicas, sino estrictamente financieras. La deuda actual de la empresa asciende a 263 millones de pesos, y la propuesta presentada por los ceramistas "carece de garantías reales de pago", señalaron.

Obreque recordó que en 2023 se alcanzó un acuerdo cuando la deuda era de 96 millones de pesos, y CALF habilitó un esquema de pago que la empresa no cumplió. En aquella ocasión, el diálogo se destrabó con un pago inicial del 70 % de una factura impaga, lo que permitió reactivar las negociaciones. Hoy, la cooperativa exige un esquema similar: un pago del 40 % de la deuda para restablecer el servicio eléctrico y negociar un plan de pagos para el resto. No obstante, la propuesta de los ceramistas consiste en la cesión de facturas futuras, una alternativa que CALF considera inviable debido a la falta de certeza sobre esas operaciones comerciales.

La diputada señaló que el Gobierno provincial ya compró stock de la cerámica por 180 millones de pesos, pero aun así la deuda persiste y la empresa "no ha ofrecido garantías concretas de pago".

"CALF se mantiene abierta al diálogo, pero con una condición inalterable: no puede subvencionar con sus recursos a una empresa privada", apuntaron en un comunicado. Según Obreque, la solución pasa porque la cerámica gestione un aval o financiamiento externo que garantice el cumplimiento del pago. “La responsabilidad financiera debe asumirse con seriedad”, concluyó.

Según informó, en un acuerdo previo la empresa adeudaba 96 millones de pesos, pero el incumplimiento del plan de pago pactado derivó en que la deuda ascendiera a 263 millones de pesos en marzo, con la posibilidad de seguir aumentando en abril debido a los intereses y la potencia contratada. Obreque explicó que Cerámica Neuquén propuso ceder facturas de ventas futuras como forma de pago, pero CALF rechazó esa opción. “Aceptar eso significaría aceptar una promesa sin garantía de pago”, afirmó.

En su lugar, la cooperativa solicitó que la fábrica gestione un mecanismo financiero ante “una entidad bancaria, pública, privada o una cooperativa”, que le permita hacer frente a la deuda con fondos concretos. Respecto a la posibilidad de recibir productos cerámicos como forma de pago, la asesora legal descartó esa alternativa al considerarla inviable. “Aceptar el cerámico en forma de pago implicaría un problema real para los demás usuarios que quisieran pagar en bienes, según el rubro”, sostuvo.

Obreque advirtió que la cooperativa no restablecerá el suministro eléctrico hasta que no se realice un pago concreto. Con respecto al pedido de los ceramistas de contar con una tarifa diferencial, explicó que CALF no tiene injerencia en ese tipo de decisiones y que cualquier solicitud en ese sentido debe ser tramitada ante organismos superiores. “Nosotros solo distribuimos energía. La solución real es que paguen la deuda”, enfatizó.

La palabra de los ceramistas

Por su parte, los trabajadores ceramistas señalaron que, tras realizar distintas propuestas de pago de la deuda, "no hay voluntad de resolver esta situación por parte del directorio de Calf". Nos exigen pagar 105 millones de pesos “para sentarse a discutir”, una verdadera provocación sabiendo que no tenemos ese dinero porque hace más de dos meses no podemos producir porque ellos cortaron la electricidad.

"Nosotros hicimos varias propuestas, que aún siguen sin ser tenidas en cuenta: plan de pago con un acuerdo comercial con clientes que avalaron un convenio de producción y compra de material, poner en garantía el stock (no es pagar con cerámicos, es poner en garantía el stock de cerámicos e ir pagando con dinero a medida que ese stock se va vendiendo), contratar un seguro de caución para que CALF tenga un reaseguro", detallaron.

"Por parte del Gobierno la única respuesta de hoy fue un comunicado del Ministerio Público Fiscal instando al desalojo del corte de ruta, aunque ya habíamos levantado el corte como gesto hacia la comunidad, que viene manifestando su apoyo a nuestra lucha, y a la vez es víctima de los mismos tarifazos de Calf", reclamaron, y señalaron que continúan con el pedido de mantener una reunión con el gobernador Rolando Figueroa.

"Vamos a seguir con el plan de lucha, porque no podemos a permitir que se cierre una nueva fábrica y quedemos 50 familias en la calle. Lo evitamos cuando quiso cerrar la fábrica la antigua patronal, y lo vamos a impedir de nuevo, defendiendo la gestión obrera", concluyeron.