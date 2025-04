Un fuerte sismo se sintió en Vaca Muerta: "Se movió el piso, fue tremendo"

Fran - 2025-04-03T135833.511.png

Desde la entidad elevaron un reclamo respecto a los ya usuales sismos de Vaca Muerta: "La inexistencia de legislación que regule la sismicidad inducida en la provincia, así como la ausencia del estado en la confección de los semáforos sísmicos que utilizan las empresas es una preocupante combinación frente a un escenario completamente imprevisible. Es el décimo sismo inducido del año sobre un total de 15 sismos ocurridos en el territorio neuquino en lo que va de este 2025", expresaron en su comunicado.

El testimonio de una vecina de Añelo que sintió el sismo: "Se movió el piso"

"Estábamos mirando las cámaras de mi casa porque estaban los perros medio alterados", comenzó su relato Ailén, vecina de Añelo. "Sentimos como un zumbido; vibraron las ventanas", relato. Por otra parte, agregó que todos los presentes lo experimentaron distinto, dependiendo de dónde estaban. "Mi hijo sintió que se movía el piso. Yo estaba mirando las cámaras y se movieron el tele y una maceta que yo tengo", siguió la vecina.

image.png

"Mi casa, que es de madera, crujió", dijo Ailén. Explicó que las casas prefabricadas, al ser más flexibles que las de material, no se agrietaron, pero varios vecinos reportaron daños en sus hogares. "El ruido es como si hubiera un choque; un golpe seco". Expresó que el ruido alertó a los vecinos: "Muchos pensaron que había habido un accidente".

Relató que la primera vez que sintió un sismo fue como si su casa estuviera "arriba de una ola". Explicó que los temblores, generalmente, no han sido preocupantes: "Incluso me llegó a dar temor. Hace rato no se sentía así". "Me quedó una sensación rara en mis piernas, como en movimiento", describió la mujer. Contó que en la casa de sus suegros, de material, "sonó re fuerte el techo".

"Creo que es común que las casas de material se agrieten por otras cosas también". Específicamente habló de la vibración que se genera cuando pasan camiones a toda velocidad o cuando "pasan la máquina" por la calle.