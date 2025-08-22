Vientos que superarán los 100 km/h, lluvias fuertes y nevadas: alerta en 18 provincias

En algunas zonas se espera actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional, y advirtieron sobre la presencia de viento blanco.

Las alertas traerán “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La semana termina con varios fenómenos climáticos que se harán sentir con intensidad en casi todo el país. Se Hay alerta amarilla por tormentas y vientos en casi todo el país para este viernes.

Según precisó el organismo, serán 18 provincias las afectadas por alertas amarillas, las cuales advirtieron traerá “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Una de las alertas amarillas publicadas por el SMN indican que se esperan fuertes vientos, que ráfagas que superarán los 100 km/h. Las zonas afectadas serán:

- Buenos Aires (no incluye CABA).

-Catamarca.

-Chaco.

-Córdoba.

-Corrientes.

-Entre Ríos.

- Formosa.

- Jujuy.

-La Pampa.

- La Rioja.

-Mendoza.

-Misiones.

-Salta.

-San Juan.

-San Luis.

-Santa Fe

-Santiago del Estero.

-Tucumán.

En el este de Formosa, este de Chaco, norte de Corrientes y sur de Misiones se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 25 y 40 Km/h con ráfagas de hasta 70 Km/h, pudiendo ser superados de forma puntual.

En el resto de la región indicada se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h.

Y en el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

vientos

Asimismo, rige otra alerta por viento Zonda que afectará Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán. Se esperan ráfagas con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, que pueden superar los 70 km/h de manera puntual.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Alerta amarilla por intensas nevadas

Por otro lado se emitió una alerta amarilla que alcanzará a las provincias de Mendoza y San Juan, donde el área cordillerana será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, algunas fuertes.

Se prevén valores de nieve acumulada entre 40 y 60 centímetros adicionales en lo que resta del período de alerta. La situación estará acompañada por vientos intensos, con probable ocurrencia de viento blanco.

nevadas

Alerta amarilla por tormentas

Otras de las alertas vigentes afecta este viernes a la provincia de Corrientes, donde se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, precisó el SMN.

tormentas

Vuelve el frío: detalles del pronóstico para Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que por la mañana la temperatura descenderá a los 4°C de mínima y viento en aumento. Se prevén ráfagas del sector suroeste entre 60 y 69 km/h. Por la tarde seguirá ventoso, con ráfagas de casi 70 km/h y una temperatura máxima que no pasará de los 11°C. Durante la noche se esperan ráfagas de casi 60 km/h. Respecto a la temperatura, en horas de la noche, descenderá a los 9°C

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticaron para el viernes un descenso de la temperatura, y vientos moderados que se mantienen hasta el fin de semana. Además, anticiparon que para el domingo habrá un ascenso de la temperatura.

clima-neuquén-nublado.jpg

La AIC anticipó que podrían producirse tormentas en la capital neuquina. Pronosticó "posibles tormentas" para este viernes durante el día con una temperatura de 11 grados, viento de 40 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Por la noche estará despejado con una temperatura que descenderá a los cero grados y ráfagas de viento de casi 60 kilómetros por hora.