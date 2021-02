Piden paciencia a los conductores que regresan de la cordillera

Indicó que no vieron “una gran cantidad de turistas foráneos a la Patagonia” por lo que suponen que tendrán una afluencia importante desde la zona cordillerana hacia el conglomerado Neuquén, Plottier y Centenario.

“Vamos a estar muy alertas. Se van a encontrar con distintos operativos, les pedimos paciencia. Vienen descansados tras el finde de carnaval, con ansias de llegar a sus hogares, les pedimos que nos ayuden a cuidarlos”, pidió Borra.

Para este operativo, estará desplegada toda el área preventiva de la Dirección Tránsito sobre las rutas. Serán aproximadamente unos 50 efectivos, sumado a los de las comisarían afectadas.

El comisario recomendó a los conductores que transiten por los lugares habilitados, sobre todo en Ruta 22 y 7. “Tenemos un sector en construcción sobre Ruta 7 que es el que va de la 151 al gauchito Gil. Al igual que en la 22 donde se hace un cuello de botella porque viene gente transitando por el área no permitida. Quieren ingresar por el puente El Carancho, donde no continua la vía porque no está terminado, quieren seguir circulando y se hace un embudo con los que vienen por lugares habilitados”, detalló.