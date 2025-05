El asesino del inquilinato en Confluencia fue condenado por acuerdo: lo mató de 11 puñaladas

La víctima, de 35 años, era Hugo Daniel González del Valle, oriundo de Paraguay y con domicilio en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Hacía apenas cinco meses había desembarcado en Neuquén y se instaló en el inquilinato de calle Chocón al 2400.

El asesino había llegado la tarde noche del lunes 18 de noviembre al inquilinato en el que vivía su ex, con la que llevaba tres años separado. Ahí estuvieron charlando y tomando cerveza hasta poco antes de la medianoche. En un momento, González del Valle arribó a la casa, por lo que la mujer fue a atenderlo y, al regresar donde se encontraba su ex, lo observó consumiendo cocaína. Se lo recriminó y le pidió que no lo hiciera en su casa.

Policías del Departamento de Seguridad Personal trabajan en la escena del crimen en las primeras horas de este martes.

El violento reaccionó de inmediato y comenzó a reprocharle por otra situación. En ese instante el agresor se paró, tomó un cuchillo de la cocina y le hizo sentir el frío del filo en la zona abdominal a la mujer. Ella salió corriendo y se metió en la casa de la víctima, quien intentó entender qué pasaba. En segundos, sintió gritos y golpes en su puerta de Lefirnil.

El asesino ingresó y la mujer salió por temor. Allí, González del Valle fue atacado por el otro hombre con múltiples puñaladas.

En simultáneo, mientras escuchaba gritos, la mujer se dirigió al portón del patio que da a la calle para escapar, cuando vio que el imputado salía de la casa del inquilino con el cuchillo en la mano. En ese momento, pasó una vecina y la mujer, luego de lograr abrir el portón, se refugió detrás de ella, mientras que el imputado volvió a ingresar a la casa.

La policía, alertada por los vecinos, llegó al lugar y detuvo al imputado, que se resistió. Dentro de la habitación hallaron al varón víctima de la agresión, muerto y con al menos 11 heridas punzo cortantes. De acuerdo con el informe de la autopsia, la muerte fue producto de un corte en el cuello, más allá de que el cuerpo también fue objeto de agresiones “post mortem”.

Luego, lejos de huir, el hombre se quedó atrincherado con el cadáver. En minutos llegaron policías de la Comisaría 19 de Confluencia.

Por todo esto, el delito que los representantes del MPF le atribuyeron al imputado es homicidio simple en carácter de autor.

El juez de garantías Juan Guaita, tras escuchar el reconocimiento del acusado, homologó el acuerdo y lo declaró responsable por la figura establecida por las partes.

Le fijaron la pena al asesino

Además, en una segunda parte de la audiencia realizada el miércoles, Azar y Gutiérrez le solicitaron a un tribunal colegiado, que tras la declaración de responsabilidad acordada a primera hora, se le impongan a Lefirnil 8 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Para arribar al monto de la pena, los funcionarios de la unidad fiscal de Delitos contra las Personas valoraron como agravantes principalmente: la naturaleza del hecho, ya que fue un hecho grave cometido con violencia inusitada; y la actitud del acusado, al cometer el homicidio frente a su ex pareja tras amenazarla y que luego se resistió a la detención. Mientras que como atenuantes, el fiscal del caso y la asistente letrada valoraron la asunción de responsabilidad penal por parte del imputado y la carencia de antecedentes penales computables.

El abogado que defiende al acusado manifestó que la pena fue acordada por las partes, por lo que no se opuso a lo requerido por la fiscalía y además expresó la renuncia a los plazos para recurrir la sentencia.

En la audiencia, los fiscales revelaron que la mujer del barrio Confluencia se salvó de ser apuñalada gracias a una vecina.

Tras analizar esto, el tribunal colegiado encargado de fijar la condena, que estuvo integrado por la jueza Estefanía Saulí y los jueces Luis Giorgetti y Juan Guaita, avaló el acuerdo presentado por la fiscalía e impuso 8 años y 6 meses de prisión efectiva al asesino.

El condenado llegó a la audiencia detenido en prisión preventiva y seguirá cumpliendo la medida cautelar hasta que se desarrolle una audiencia de ejecución penal, se lo constituya en detenido y se lo traslada a una unidad penitenciaria.