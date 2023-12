Adriel Antonio Guerrero (30), quien este jueves fue acusado por el intento de femicidio de su ex pareja en el barrio Villa Ceferino , ya tenía un historial violento. Tan solo meses atrás había sido beneficiado con una suspensión de juicio a prueba (probation) por disparar contra dos hombres, situación de la que se anotició la fiscalía en medio de la investigación.

Este jueves quedó acusado y detenido en prisión preventiva Guerrero tras intentar matar a su ex pareja, S.C.R (29), en su vivienda y delante de sus hijos pequeños, el martes por la madrugada.

La fiscal Silvia Moreira lo acusó como autor de intento de homicidio triplemente calificado y detalló que aunque no se habían radicado denuncias por violencia de género, el relato de la víctima y sus allegados da cuenta de que existía. En este sentido, indicó que la relación entre víctima y victimario, que tenían cinco hijos en común, se extendió a lo largo de 16 años y que era "un vínculo acechado por los celos".

Además, Moreira hizo saber que el imputado sí tiene un historial por otro hecho de violencia.

Puntualmente, LMNeuquén pudo averiguar que el pasado 10 de mayo el hombre accedió a una suspensión de juicio a prueba de dos años por un hecho cometido el 18 de septiembre de 2022, en el cual disparó y lesionó a dos hombres (tío y sobrino) de apellido Antiñir. Aunque no trascendió el móvil de dicha agresión, se supo que Guerrero circulaba en su auto por calles Aravarco y República de Italia ese día de septiembre cuando se cruzó con ambas víctimas, a quienes amenazó de lejos.

Luego, cuando las víctimas se alejaban de él, disparó contra ambas, una de las cuales logró lesionar. Por todo esto, se lo acusó como autor de lesiones leves agravadas por el uso de un arma de fuego, abuso de arma y amenazas.

No obstante, considerando que el hombre no tenía antecedentes, se le otorgó el beneficio de esta salida alternativa, que implica que cumplido el lapso de dos años -y cumplidas las condiciones-, se lo sobreseería y quedaría sin antecedentes. En principio, se le impusieron las condiciones de rigor (fijar domicilio, no abusar de sustancias ni cometer nuevos delitos, cumplir con comparendos) pero también la realización de 96 horas de tareas comunitarias. Además, él ofreció una reparación económica de $100.000 a repartir entre ambas víctimas.

Curiosamente, y al igual que en el intento de femicidio contra su pareja, no se halló el arma utilizada en la agresión contra los hombres.

La imposición de una condena por el hecho de violencia de género contra su ex pareja -sea por tentativa de femicidio o por una figura menor como pide su defensor- implicará además que se reabra la causa por el hecho contra los Antiñir, por tratarse de la comisión de un nuevo delito durante el período de la probation.