Liberales clásicos se despegan de Milei mientras se desbarranca la economía

El FMI avisó antes que el ajuste es insustentable. Cavallo salió a advertirle al presidente que está en riesgo su destino si no da un giro sobre la marcha de la gestión. Hay más.

“A los únicos que les va bien es a los timberos”, cuestionan los opositores; a la vez que el gobierno libertario responde que los especuladores financieros se mueven en función de lo que viene, que sería la economía subiendo “como pedo buzo”, como les dijo presidente Javier Milei a los invitados de la Fundación Libertad en el evento anual de grupo de lobby de la derecha que supo tener a Mauricio Macri como estrella y anfitrión de los extranjeros que son habitués, como el ex presidente español José María Aznar o el actual de Uruguay, Luis Lacalle Pou .

aznar milei.jpg José María Aznar con Javier Milei en la Fundación Libertad.

“El Estado tiene que ser grande”, se despachó el mandatario del Paisito, en contraposición con el despliegue discursivo y de gestión de Mieli, aunque en los últimos días en el campo de acción reculara con la postura antibrasil y diera señales de un giro en el mismo sentido con China, esperando el perdón de sus autoridades para la renovación de swap, sin el cual las reservas del Banco Central pasarían a estado crítico.

Liberales críticos de Milei

En el campo de la teoría económica, no son pocos los referentes liberales que se despegaron de la suerte del gobierno. Entre los últimos se sumó Domingo Cavallo, el ministro de Economía de la Convertibilidad de Menem y el Corralito de De la Rúa. La convertibilidad era un faro para la dolarización Milei. El cordobés acaba de difundir unas recomendaciones al Presidente para que dé un giro en sus planes hacia la producción.

“Hasta que no se libere y reunifique el mercado cambiario, no veo que haya una reactivación importante de la economía. Va a seguir un clima recesivo e incluso con tendencia a ser depresivo, una recesión prolongada. Recién después de esos cambios y que se anuncie un plan de estabilización, la economía va a dejar de declinar”, le dijo Cavallo al CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, en una conversación transmitida.

Roberto Cachanosky, otro economista liberal que se dedica más a la divulgación que a otra cosa, pegó el faltazo directamente a la reunión de la Fundación Libertad, de la que fue hasta ahora partícipe permanente. En declaraciones mediáticas acusó a Milei de estar loco, carente de la capacidad para ejercer el cargo que ganó en las elecciones. "No está en condiciones mentales de poder gobernar", espetó.

Melconian estuvo en Neuquén por los 70 años de Acipan. Aunque esté a cargo del Banco Nación, es un consultor privado permanente en economía.

Carlos Melconián, gurú de primera línea del elenco estable del establishment, ya había cuestionado la dolarización de Milei por imposible, con lo que provocó una reacción burlesca del presidente desde el atril de la Fundación Libertad hacia el ex portador de unos bigotes distintivos, eliminados tras cumplir su cometido. Melconián se fue insultando por lo bajo no bien habló Milei, entre los asistentes que doblaban sus cabezas para verlo marchar hacia la puerta, exiliado del lugar en el que supo concentrar la atención unánime.

Los cambios poselectorales

El año pasado, en el evento, la mayoría creía que Melconián sería el ministro de Economía de Horacio o Patricia, quien ganara la interna macrista, porque desde ahí surgiría el sucesor de Alberto Fernández. Falló la apuesta. Y Melconián se fue despreciado.

Desde un principio, Milei perdió el apoyo del gurú de la Universidad del Cema, Carlos Rodríguez, un economista que trabajó con Menem y condujo el área económica en la campaña libertaria que llevó al padre de Conan al sillón de Rivadavia. Antes de entrar de lleno en la campaña el ahora presidente se había quedado sin la segunda de su mentor intelectual: Diego Giacomini, con quien firmó sus libros, un fundamentalista de la teoría libertaria, que considera que la gestión presidencias de su ex coautor es socialista.

El Fondo Monetario Internacional también originó fuego amigo contra la marcha del gobierno de Milei, advirtiendo lo que gritan al unísono los economistas heterodoxos, opuestos al liberalismo de manual como al transgresor de los libertarios: el ajuste es insostenible en el tiempo, porque, al contrario de lo que afirma Milei, se debe más a la licuadora que a la motosierra.

El Presidente básicamente cerró todos los grifos de Estado nacional, en algún momento va tener que pagar la deuda. ¿Está loco, como dice Cachanosky? En este caso no, está convencido de que en el camino al precipicio se arreglará la macro y todo se revertirá, con el pueblo aplaudiendo de pie a los Milei. El FMi consideró insustentable el plan como está desplegado. El ministro de Economía, Luis Caputo, quiere 15 mil millones de dólares más del Fondo.

El ministro de Economía de la Nación Luis Toto Caputo 1200x678.png El ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo. Télam

Hay una preocupación en los economistas liberales: si a Milei le va mal, todo el liberalismo quedará en ruinas en materia de aceptación popular, con lo cual muchos consideraron que lo mejor es despegarse a tiempo.

Al mismo tiempo, el gobierno perdió simpatía entre sus apoyos por su política para las universidades, cuyo reclamo concentró todas las broncas generadas por la gestión libertario en una movilización histórica, que golpeó al gobierno más allá de la operación de redes destinada aparentar efectos inocuos sino favorables enfatizando sobre el palco del acto más que en la base de la concurrencia.

La economía real por el piso

En la economía real, los datos de la caída en casi todos los sectores son impactantes. La actividad se contrajo 3,2% interanual en febrero, mientras el Índice de Producción Manufacturera se contrajo diez puntos con desplomes generalizados en todas las ramas. Las tensiones teóricas expuestas en la Fundación Libertad tienen correlato en la economía real.

El desempeño de la industria provocó una grieta en la mítica Unión Industrial Argentina, que es controlada por Paolo Rocca, líder del mayor conglomerado industrial del país, Techint. Un núcleo importante de la UIA, en el que se agrupan los empresarios menos poderosos, se levantó contra la sociedad de Rocca con Milei en la gestión de un gobierno que le está costando la vida a una multitud de empresarios, que no le venden su producción a nadie con el plan en marcha.

Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA.jpg Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA criticó al Gobierno por querer abrir las importaciones. “Afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país”. Foto: NA.

No sólo a los capitales con terminal gremial empresaria en la UIA golpea la gestión de Milei, interpretada en varias áreas por ex funcionarios del holding de Rocca. El presidente de la UIA es Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista delfín de Techint, además de líder gremial de las productoras de alimentos del país.

La Confederación de la Mediana Empresa difundió estadísticas lapidarias para el sector en el primer trimestre. La actividad del sector manufacturero pyme cayó 11,9% interanual en marzo. En el primer trimestre acumuló un descenso del 19,1% frente al desempeño de 2023. En la comparación mensual desestacionalizada se observó un retroceso del 3,4%, informó CAME.

La actividad metalúrgica sufrió en marzo caídas de 17,7% interanual y 2,8% con relación a febrero, según un informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Los salarios, en depresión

El índice de salarios creció el primer bimestre 31% contra el 41,6% de incremento en el Índice de Precios al Consumidor de Neuquén. No todos los trabajadores tuvieron la misma suerte. El mercado del trabajo se divide entre los privados registrados (50%), los públicos (30%) y los privados no registrados (20%).

En el sector privado registrado el avance salarial medio en el primer bimestre fue mejor que en el resto de los sectores, mientras que los no registrados fueron los más castigados. Con 41,6% de inflación, el índice de los salarios registrados privados aumentó 36,9% en el primer bimestre. El de los empleados públicos, 29% y el de los no registrados, 17,6%. Todos los segmentos perdieron lo de los no registrados es trágico.