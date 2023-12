Adriel Antonio Guerrero se llama el hombre de 30 años que disparó contra su ex pareja de 29 la madrugada del martes, a raíz de lo cual la víctima aún lucha por su vida.

Según detalló, el hecho ocurrió entre las 00:50 y la 1:50 de la madrugada del 12 de diciembre, cuando el hombre se hizo presente en la vivienda de la joven, ubicada en calle Cerro Bandera al 2200 con la excusa de dejarle a uno de los hijos en común, un bebé de 11 meses, porque no paraba de llorar.

Víctima y victimario tuvieron una relación de aproximadamente 16 años de duración, fruto de la cual nacieron cinco hijos, actualmente de entre 13 años y 11 meses de edad. Durante la relación, la víctima fue sometida a múltiples episodios de violencia verbal y física, aunque no había ninguna denuncia que así lo demuestre, sino que esto fue surgiendo de relatos de familiares de ella y del imputado, vecinos que dieron cuenta de los gritos y pedidos de auxilio que se escuchaban de la mujer, y también de amigas de la víctima.

"Apenas ha podido contarnos lo que le ha sucedido por esos años, pero ha guardado silencio por mayor parte de su vida", confió Moreira, indicando que además la joven estaba amenazada de muerte por Guerrero, quien además la había amenazado con matar a su madre si contaba algo al respecto.

Alrededor de octubre pasado, el vínculo de pareja finalmente se disolvió, pero "la violencia continuó y se agravó".

Es así que se llegó al hecho del martes, cuando Guerrero se presentó a bordo de su auto Chevrolet Agile gris en la casa de su ex pareja junto al bebé de 11 meses que pretendía dejar y otro de sus hijos, de 11 años, quien le avisó previamente a su madre que irían. La víctima, en ese entonces, dormía y se levantó de inmediato para recibirlos en el frente exterior de la vivienda. Una vez allí, siguiendo el relato que pudo dar a la fiscalía, el violento le pidió hablar, a lo que ella respondió que lo mejor sería en otro momento porque era tarde y estaba cansada.

En ese contexto, Guerrero comenzó a gritar y proferir amenazas: "¿Viste que yo te dije? Te voy a matar", la amenazó a la vez que la tomaba del cuello. En ese momento, sacó un revólver de su bolsillo, la empujó y le disparó una vez a corta distancia. Luego, la joven cayó al piso y él aprovechó para disparar otras dos veces más, lesionándola gravemente en abdomen y cabeza.

Solo el relato de la fiscal alcanza a estremecer. La víctima rogó por ayuda a su hijo mayor y pronto se desvaneció. Por su parte, el agresor volvió a subir a su auto y se retiró hasta su vivienda en Combate San Lorenzo al 1100, a tan solo dos cuadras de la víctima. Una vez allí, ingresó también gritando, lo que sorprendió a sus padres y afirmaron que el hombre expresaba "Así me querían ver" y "Me las mandé". Acto seguido, se disparó a sí mismo, aunque apenas sufrió un roce del proyectil.

Por todo esto, y relatando la prueba que acredita el hecho y la autoría (que incluye testimonios y registros fílmicos), la fiscal Moreira acusó a Guerrero como autor del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo de pareja, por el contexto de violencia de género y por el uso de arma de fuego. Esta arma aún no fue encontrada, aunque la lesión de la víctima coincidiría con un proyectil hallado en la casa del agresor.

femicida villa ceferino adriel guerrero (2).jpg

La víctima permanece internada

Por otra parte, la fiscal indicó que la joven permanece internada y aunque se encuentra consciente y ha podido ser entrevistada -aunque no extensivamente-, tiene una larga lista de lesiones graves que incluyen una hemorragia cerebral, fractura craneal, de vértebras y costillas, compromiso de la función de un oído y de un pulmón.

Por este motivo, los médicos constataron que "su vida ha estado en peligro real y efectivo" y calculan su recuperación en un plazo "mayor a 60 días, salvo que presente complicaciones".

Por su parte, la salud del imputado "no estuvo en peligro, presenta una herida superficial con orificio de entrada y salida y no presenta compromiso neurológico".

La fiscal del caso pidió establecer el plazo de investigación en cuatro meses, ya que aún restan entrevistas por tomar y otras diligencias por concretar para sumar la prueba a la causa, incluidas las tomas de testimonios del niño de 11 años que se encontraba presente y la hija de 13 que estaba dentro de la vivienda y también vio la situación. Ambos serán entrevistados en Cámara Gesell por su corta edad.

En este sentido, además, pidió que el violento permanezca detenido en prisión preventiva mientras avanza la investigación, por el riesgo que supone para la víctima, el riesgo de fuga y la influencia que podría generar en testigos clave. Además, Moreira hizo saber que el imputado ya cuenta con una suspensión de juicio a prueba que se le otorgó en mayo de este año, en el marco de la cual no cumplió con las pautas que lo obligaban a presentarse en comisaría.

Asimismo, pidió que para hacer aún más efectiva la medida, se dicte también una prohibición de contacto por cualquier medio hacia la víctima, hijos y familiares.

El defensor particular Elio García se opuso a todos los pedidos de la fiscalía: indicó que "no surge del relato fáctico ni la prueba que se haya tratado de una tentativa de femicidio", argumentó que no había denuncias que demostraran el contexto de violencia de género y se opuso también a la prisión preventiva. A cambio, pidió que la formulación de cargos se avale por la figura de lesiones gravísimas y ofreció una prisión domiciliaria en la casa del padre del imputado, a la que también puso la opción de sumar una caución de 1 millón de pesos.

"No cada vez que hay una situación de pareja hay violencia de género, porque requiere de un contexto que haya sido judicializado", sostuvo.

Sin embargo, su postura fue rechazada de lleno por el juez Raúl Aufranc, quien dio por formulados los cargos por tentativa de homicidio triplemente calificado y dictó cuatro meses de prisión preventiva, entiendo que al menos en principio, se probó la intención de matar a la mujer. También dictó las prohibiciones de contacto solicitadas por la acusación.