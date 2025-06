La Policía dio información errónea sobre el supuesto secuestro de Tinder: qué se sabe del grave hecho

MIS-Hospital Castro Rendon (1).JPG El DNU de Javier Milei modifica tenas sensibles como el acceso a la salud a los extranjeros.

En tanto, el hombre denunciado, fue demorado y quedó notificado de la investigación que hay en marcha. A partir de la denuncia, con el relato de la víctima y lo que exponga el análisis del Cuerpo Médico, podría avanzarse en la formulación de cargos.

Qué dice la denuncia de la mujer

De acuerdo a la denuncia a la que tuvo acceso LMNeuquén, fechada el 31 de mayo a las 11 de la mañana, la mujer dejó asentado que tiene domicilio en el centro de Neuquén Capital y la violencia que sufrió de parte de su ex pareja, a quien conocía a través de Tinder. Al finalizar, además, pidió medidas cautelares de protección.

Contrario a la denuncia, el comisario Sergio Llaytuqueo aseguró, erróneamente, a LU5 que la mujer viajó desde Buenos Aires a raíz de un "pacto" para encontrarse luego de un mes de conocerse por la aplicación de citas. En verdad, lo expuesto en la denuncia es que en el contexto de pareja que llevaba un mes y medio, el hombre le ofreció ir a pasar unos días a su domicilio. Al acceder, el sábado 24 de mayo por la noche, él la pasó a buscar por su casa y se trasladaron en el auto Toyota Corolla color negro.

Luego de transcurrir una noche en tranquilidad y comer un asado al domingo al mediodía, por la noche la situación cambió drásticamente. La mujer aseguró que su pareja estaba bajo los efectos del alcohol y marihuana y se tornó agresivo cuando vio que a ella le llegó un mensaje. Acto seguido, indicó que el hombre le rompió el celular, ropa, y golpeó su cuerpo.

En este punto, precisó que la violencia física escaló a punto tal que la mordió en ambos brazos, le fisuró una costilla, la asfixió y luego la tiró a la bañera donde le hizo pis. Luego, dejó asentado que él le permitió ir a dormir a otra cama y le dio un clonazepam para que lo consuma y se calmara.

La denuncia inicial fue radicada en la Comisaría Séptima.

Al día siguiente, el lunes 26 de mayo, aseguró que cuando se despertó no podía abrir el ojo derecho y él estaba al lado suyo observándola. No solo le pidió disculpas, sino que además le colocó paños en las lesiones y, mientras ella no podía levantarse por el dolor que sentía en las costillas, él fue a comprar medicamentos.

En estado de shock, la mujer aseguró que aquella semana transcurrió en su casa, donde él nunca dejó de consumir alcohol y marihuana e incluso compraba cuando se le acababa. En este contexto mantuvieron algunas discusiones, pero aun así, dijo que él se mostraba muy arrepentido por todo lo que había pasado. Incluso, señaló que salieron juntos de la casa a hacer compras y también fueron a Neuquén.

El punto definitivo de quiebre, de acuerdo a la denuncia, fue el viernes por la noche, cuando luego de consumir alcohol discutieron y luego ella se fue a ver una película. Entonces, nuevamente, aseguró que comenzó a cuestionarla por el uso del celular, le exigía la contraseña de su cuenta en las redes sociales, hasta que la volvió a asfixiar y luego la soltó. Ella se levantó, pero indicó que el hombre la tomó de los pelos ordenando que se fuera a dormir. Luego, la tiró en la cama y la asfixió de nuevo tapándola la nariz, pero ella pudo escapar de la situación.

Indicó que él estaba alcoholizado y le dijo que se callara la boca porque si no, "no me iba a despertar más". Ante la amenaza de muerte, ella esperó a que él se durmiera y pudo retirarse de la vivienda con sus pertenencias, quedando algunas, rotas, dentro. De esta manera, denunció que estuvo cinco días en la casa del hombre, no siete, o una semana entera, como informara la Policía este lunes por la mañana.

Si bien el comisario aseguró en la entrevista radial que no denunció abuso sexual, la mujer dejó asentado que aunque prestaba su consentimiento para las relaciones sexuales, el hombre la orinaba y aparentaba tener una obsesión con eso, lo cual no era de su agrado. A su vez, estableció que le decía que si ella lo dejaba se iba a matar y en una ocasión comenzó a cortarse con un cuchillo.

En cuanto a las amenazas que profería, precisó que le decía que si ella lo denunciaba, él tenía mucha plata, muchos familiares y que tenga cuidado. Además, también dejó asentado que el hombre conducía muy rápido y bajo los efectos del alcohol.

Las cooperativas eléctricas desmintieron a la Policía

Además de dar información errónea sobre los puntos mencionados al respecto de las circunstancias en los que la denunciante fue a la casa de su pareja, durante las entrevistas brindadas a distintos medios, el comisario que dio información oficial sobre el caso también sumó confusión sobre el lugar de empleo del acusado.

Llaytuqueo aseguró en diálogo con LU5 que el hombre es empleado de la Cooperativa Eléctrica de Plottier, e incluso agregó sobre la dinámica del supuesto secuestro, que "la tuvo alrededor de una semana retenida y tenía picos de violencia", donde "la dejó encerrada y continuó trabajando, volvía a buscarla cuando la mujer estaba encerrada".

En diálogo con LMNeuquén, desde el organismo desmintieron al comisario y señalaron que pertenece a la Cooperativa CALF. Sin embargo, la Cooperativa CALF aseguró a este diario que no tienen registro de que el acusado pertenezca a la planta y luego, difundieron un comunicado donde expusieron aquel dato para "dar fin a esta situación malintencionada".