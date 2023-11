Hace un año, las más denunciadas eran el robo de datos de tarjetas o de la cuenta bancaria. Las víctimas son vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul.

Las estafas virtuales en la comarca petrolera siguen siendo un gran dolor de cabeza para los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul, con al menos dos víctimas por semana. Si bien la cantidad se mantiene, se ha modificado la modalidad predilecta de los estafadores. La mayoría son por avisos en redes sociales , más precisamente Facebook.

En una entrevista a LMN el comisario Marcos Mazzone , jefe de Comisaría Sexta de Plaza Huincul y encargado de prensa de la Dirección de Seguridad de Cutral Co, confirmó las estadísticas de esta modalidad de delincuencia y confió que las estafas concretadas a través de avisos en redes sociales, principalmente Facebook, pican en punta. Luego le siguen el hackeo de datos de WhatsApp y cuenta bancaria, al revés de lo que sucedía un año atrás.

El último caso fue una vecina de 37 años de Cutral Co quien intentaba adquirir un teléfono celular a partir de un aviso en Facebook. "La mujer refirió que el día 8 de noviembre, navegando por la red social de Facebook, ubica un lugar de ventas denominado “Teléfonos Celulares”, donde se interesa por un Samsung A70", detalló el jefe policial y tentada por el precio, muy inferior al del mercado, se contactó con el vendedor.

Fue así como el presunto vendedor, de nombre Matías, la llevó del Messenger al WhatsApp y le pidió que le enviara el dinero a una cuenta que le brindó. Luego de que ella le abonara 75 mil pesos en tres transferencias (siendo dos de 20 mil y una tercera de 35 mil), la vecina perdió todo contacto e incluso la bloquearon.

En ese momento se percató que se trataba de una estafa y se acercó a la Comisaría 14 para radicar la denuncia. "No pudo decir de dónde era la página, si era de Cutral Co o de otro lugar, solamente que la vio en Facebook", detalló Mazzone.

Vendedores y compradores, las víctimas

Si bien la Policía insiste en la difusión de estos hechos como advertencia para evitar nuevas víctimas, muchos vecinos siguen sin tomar los recaudos necesarios. "Ven el precio más económico, pero no se toman el tiempo de certificar si es una persona o un comercio el que ofrece, de dónde es, etc.", sentenció el comisario Mazzone ante la cantidad de denuncias que no ha cesado en el último año.

Las estafas se dan tanto en el caso de que la víctima sea comprador o vendedor. Es que, cuando un vecino ofrece algún bien a través de las redes sociales, siendo principalmente en Marketplace de Facebook, es contactado por los delincuentes al acecho. Los estafadores les dicen que le enviaron el comprobante apócrifo o que hicieron mal la transferencia para poder después "pedirles el dinero que nunca enviaron".

"Es fundamental que la gente chequee si efectivamente ingresó una transferencia antes de devolver dinero", resaltó el jefe policial y destacó que la mayoría de las víctimas se ubica en la franja etaria entre los 20 y 50 años.

Las recomendaciones para evitar las estafas

Para evitar este tipo de estafas, desde la Policía se reitera una serie de recomendaciones a tener en cuenta. Las mismas se repiten ante cada nuevo hecho de este tipo y son:

Nunca brindar datos personales ni financieros como claves del cajero, homebanking o códigos token

Cortar la comunicación de forma inmediata cuando se dude si es un familiar o si piden de tarjetas. Cortar y llamar a la persona en cuestión que dice ser

No acceder a ser guiados al uso de cajeros automáticos

No realizar transferencias después de los llamados

No comprar en negocios no habilitados y sospechar cuando se trate de valores por debajo del mercado.

Una vez que se denuncia en Policía, la causa pasa a la Brigada de Investigaciones y la fiscalía de Cutral Co. En muchos casos, los estafadores ni siquiera son de la comarca petrolera, pero la gran realidad es que "es un trabajo de hormiga" rastrear al estafador.