"No tenemos nada que ver": los Suazo se desligan de las balaceras en Valentina Sur

La Policía no demoró personas por las balaceras, pero ya investiga responsabilidades para evitar nuevas tragedias.

Esta semana la violencia entre bandas volvió a Valentina Sur con dos balaceras que pusieron en riesgo la seguridad de los vecinos. En medio del terror que generan los antecedentes por hechos de sangre en el barrio, el apellido Suazo comenzó a sonar fuerte, pero éstos salieron a dar la cara y aseguraron que no tienen "nada que ver".

La primera balacera se registró el martes en la intersección de las calles El Dorado y Choele Choel, alrededor de las 22:45. Al menos una docena de disparos fueron efectuados.

Los primeros efectivos en arribar entrevistaron a un vecino de 59 años que afirmó haber visto a un solo hombre vestido con ropa oscura y encapuchado disparando contra las casas lindantes. Poco después, se presentó una señora de 61 años, propietaria de una de las viviendas afectadas, quien constató daños en la ventana del comedor y en una cortina de su casa.

La mujer manifestó que a las diez de la noche, cuando se encontraba en el interior de su casa, comenzó a escuchar tiros y escuchó que estallaba la ventana del comedor. Por el terror, no salió de la casa, solo atinó a tirarse al piso, junto a su nieto de cinco años, su nuera y sus hijos, hasta que apareció su vecino y les preguntó cómo estaban. De milagro nadie resultó herido.

La Policía confirmó el jueves que no hubo personas demoradas por las balaceras de este martes. La escalada de violencia en el barrio y este modo criminal de resolver las disputas preocupa a los vecinos, que ya sufrieron el 12 de abril un tiroteo que terminó con un perro baleado, en que temen por nuevos episodios que pongan en riesgo la seguridad de personas ajenas al conflicto.

"No tenemos nada que ver"

Todo este revuelo impulsó a dar la cara a Mireya Valenzuela, una de las integrantes de la denominada "familia Suazo", quien aseguró ante las cámaras de Canal 7 Neuquén no tener "nada que ver" con la violencia reciente.

"No tenemos nada que ver con los hechos que han pasado estos días, quiero que quede claro. Mi vivienda no fue atacada. Nosotros estamos tranquilos; gracias al paredón de la calle Choele Choel, no vemos a nadie ni nos interesa lo que pase afuera porque ya pasó lo que tenía que pasar, que fue la muerte de mi hijo", sostuvo.

Cabe recordar que su hijo, Lucas Suazo (35), fue asesinado en diciembre de 2020 por Gustavo Gruich de un disparo en la espalda. De acuerdo con la teoría del crimen que presentó la fiscalía, entre las 16:15 y 16:20 del 4 de diciembre, en calles Bustos Pérez y casi San Ignacio, el asesino se bajó del lado del acompañante de un Volkswagen Bora de color gris, disparó varias veces por la espalda contra Suazo –un tiro lo impactó–, se volvió a subir al auto y escapó del lugar hacia el domicilio de su madre en el barrio La Sirena, donde el miércoles siguiente fue detenido durante un allanamiento.

Además, la fiscalía ubicó el crimen en el marco de enfrentamientos barriales, donde el día anterior Gruich acudió a la comisaría para decir que la víctima le había disparado cuando iba con su hijo, pero que "no iba a denunciar, sino que lo resolvería a su manera".

Volviendo al conflicto actual, Mireya negó que hayan demorado a un miembro de su familia producto de las balaceras de esta semana y también negó que su vivienda haya sido el blanco. "Fueron chicos que entre ellos tienen problemas, son los 'Pirinchos' y los Díaz", señaló y subrayó: "Nosotros somos Suazo, pero no tenemos nada que ver, por eso salgo a dar la cara".

Por último, afirmó que en el barrio "hay mucha droga" y dijo que es urgente una intervención de la provincia y la justicia. "Fue muy duro para mí vivir lo que pasó en estos dÍas. Hemos salido en los medios y deja mucho que desear todo. Lo que más necesitamos hoy es que venga el gobernador y empiecen a hacer allanamientos contra los narcos", pidió.