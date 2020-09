Relatos de maestros que se reinventaron para enseñar

Maestros de Neuquén se capacitaron para aprender a utilizar las aplicaciones y plataformas para dar clases virtuales . Son muchos los que continuaron con el desarrollo del programa anual a pesar de que los estudiantes no pueden concurrir a las aulas por las restricciones por el coronavirus.

No es fácil, no todos cuentan con buena conexión de internet en sus casas, y lo mismo pasa en los hogares de cada uno de los estudiantes neuquinos. No obstante, con esfuerzo, muchos aprendieron a manejarse con el Zoom, a operar programas de edición de audio y video y a presentar sus clases en formato de podcast.