Salir del Ropero: la comedia de Netflix con un fuerte mensaje social

En pleno sigo XXI, todavía una gran parte de la sociedad no parece aceptar la idea de que el amor es un sentimiento tan puro como el agua de manantial y que sus ojos no miran edades, condiciones sociales, colores de piel, estatus económico o incluso, géneros iguales. Es por eso que a través de las grandes pantallas de entretenimiento se busca reproducir historias que ayuden a despertar la consciencia de las personas a no discriminar o maginar a nadie por su preferencia sexual. Ahora Netflix trae una nueva trama envuelta en una gran película de comedia, pero con un mensaje fuerte y claro: basta de estereotipos y prejuicios estériles.