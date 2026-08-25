Scioli destacó el turismo deportivo en Neuquén y apuntó a la llegada de grandes competencias internacionales

En el Neuquén Day 2026, el funcionario nacional se refirió la agenda de eventos que prepara la provincia.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli , destacó el crecimiento del turismo deportivo en la provincia y planteó la posibilidad de que la provincia continúe incorporando competencias de alcance internacional como una herramienta para generar actividad económica. Sus declaraciones se dieron durante el Neuquén Day 2026 , realizado este lunes en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, antes de la presentación de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves .

Scioli tomó como referencia el desarrollo turístico de la provincia y, en particular, la expansión de Cerro Chapelco , para remarcar el impacto que pueden generar las inversiones privadas y la articulación con el sector público. En ese sentido, comparó la estrategia con la experiencia de países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que buscaron reducir su dependencia de los hidrocarburos mediante nuevas actividades económicas.

"Pude ver cómo esos países que dependían de la matriz energética eligieron al turismo para diversificar y ampliar su economía y darle sustentabilidad de cara al futuro. El mayor ejemplo es Dubai", señaló.

El funcionario sostuvo que, en esas naciones, los eventos deportivos pasaron a ocupar un lugar relevante dentro de las estrategias de promoción turística. Para Neuquén, consideró que ese camino puede aprovecharse a partir de su infraestructura, sus destinos y la capacidad para recibir competencias de relevancia.

La Copa Davis llega a Neuquén

Uno de los ejemplos que mencionó fue la Copa Davis, que tendrá por primera vez como sede a Neuquén. El seleccionado argentino enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I el 19 y 20 de septiembre de 2026 en el estadio Ruca Che.

Scioli destacó la velocidad con la que se agotaron los tickets y vinculó el evento con el movimiento que puede generar en la actividad turística de la provincia. "Neuquén no solamente se quedó ahí, sino que fue en búsqueda de una edición de la Copa Davis contra Turquía, y las 3.000 entradas se vendieron en menos de una hora. Y esto hay que destacarlo porque también se trata del impacto que esto va a generar en la hotelería. Por lo tanto, deporte y turismo están íntimamente ligados", afirmó.

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Fórmula 1, MotoGP y Rally Mundial: el objetivo del Gobierno nacional

Durante su exposición, Scioli también se refirió a la estrategia nacional para contar con grandes competencias internacionales. Mencionó las gestiones para que la Argentina vuelva a recibir una fecha de Fórmula 1, además del MotoGP y el Rally Mundial.

El funcionario vinculó esa agenda con las condiciones que, según planteó, busca generar el Gobierno nacional para posicionar al país como sede de grandes acontecimientos deportivos. Entre ellas mencionó la seguridad, la estabilidad y la política de cielos abiertos.

"Esta pasión que tengo, y el convencimiento de cómo Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, al ofrecer estabilidad, seguridad, cielos abiertos, tiene todas las condiciones para conquistar los máximos eventos deportivos del mundo", sostuvo.

En particular, Scioli destacó las obras de renovación del Autódromo de Buenos Aires y señaló que la intención es llevar el circuito a estándares internacionales. También mencionó el impacto económico que generan competencias como el Rally Mundial sobre la hotelería, la gastronomía y otros servicios.

"Va camino el 11 de abril a tener el GP, y también tan dadas las condiciones para que vuelva la Fórmula 1. Como así también, una nueva edición del Rally Mundial", afirmó.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

Turismo y formación: el pedido de Scioli a Neuquén

Otro de los ejes de su intervención fue la formación de trabajadores para una industria turística que tendrá una creciente demanda de empleo. En ese punto, Scioli tomó como referencia el compromiso de Neuquén con la educación y planteó incorporar carreras vinculadas al turismo dentro de la formación técnica y profesional.

“Transmito una inquietud: que, dentro del impulso a la educación técnica y de otras carreras, se incorpore también al turismo, porque esta industria va camino a ser el mayor empleador mundial”, añadió.

El funcionario también destacó el cambio en el posicionamiento internacional de la Argentina y sostuvo que la promoción turística dejó de estar atada únicamente al nivel del tipo de cambio. Según indicó, el trabajo conjunto entre Nación, provincias y municipios permitió fortalecer la presencia del país en distintos mercados.

En ese marco, mencionó el crecimiento de la llegada de turistas provenientes de mercados no limítrofes y puso como ejemplos a Brasil y China. También destacó la incorporación de nuevas conexiones aéreas como parte de la estrategia para ampliar la llegada de visitantes internacionales.

"Batimos el récord histórico de llegada de turistas de países no limítrofes, récord del siglo. Y estos son los datos del Indec, estos son los datos de migraciones. Y en el último mes solamente el mercado de Brasil aportó un aumento al 24%, a partir de una política de cielos abiertos que nos dan más conectividad con el mundo. El caso de China, 47%", indicó.

Scioli cerró su intervención con una referencia a los destinos neuquinos que lograron reconocimiento internacional y mencionó particularmente a Caviahue, seleccionado entre los mejores pueblos turísticos del mundo.

Después del evento, el secretario nacional reforzó su mensaje a través de sus redes sociales y destacó que Neuquén combina una amplia oferta de atractivos naturales con una agenda creciente de turismo deportivo. También remarcó el efecto de las inversiones turísticas sobre las economías locales. "Neuquén cuenta con una enorme diversidad de atractivos naturales y una agenda creciente de turismo deportivo, con eventos como la próxima Copa Davis Argentina–Turquía, que atraen visitantes de todo el mundo y potencian las economías locales. A esto se suma el crecimiento de las inversiones turísticas, que abren nuevas oportunidades para el sector", publicó Scioli.