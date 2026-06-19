¿Llega a la Argentina? Chery lanzó su pickup Stockman para competir con Ford

Se trata de una pickup híbrida enchufable diésel que apunta contra Ford Ranger y se posiciona por encima de Himla.

Mientras se espera la llegada a la Argentina de la primera pickup de Chery, la Himla, el gigante chino ya mostró cómo será su segunda camioneta, en un lanzamiento global. En Australia acaba de develar la Chery Stockman, una camioneta de nueva generación pensada para equipar un motor diésel híbrido enchufable y con capacidad para el trabajo.

El modelo, que se posiciona por encime de Himla en dimensiones, fue pensado inicialmente para Australia, un mercado donde las pickups tienen un peso enorme y donde modelos como la Ford Ranger , la Toyota Hilux y la Mitsubishi Triton son protagonistas históricos.

La gran pregunta, lógicamente, es si esta pickup Chery Stockman podría llegar a la Argentina. Por ahora, si bien no hay una confirmación oficial, se conoce que la marca ya registró en el país el diseño de este modelo.

Chery Stockman: la pickup híbrida que apunta contra Ford Ranger

La Chery Stockman está basada en el proyecto conocido internamente como KP31 y será lanzada en Australia hacia el último trimestre de 2026. El nombre fue elegido mediante una votación pública en ese país, donde participaron más de 20.000 personas, y tiene una fuerte carga simbólica vinculada al trabajo rural (stockman significa vaquero).

Chery Stockman Chery Stockman. Chery

Según la marca, el nombre engloba la fiabilidad, resiliencia y espíritu de trabajo de los ganaderos australianos. Esa definición resume bastante bien el perfil que busca transmitir la camioneta: un vehículo resistente, práctico y preparado para tareas duras, pero con una mirada moderna desde el punto de vista tecnológico.

De hecho, uno de los puntos más importantes de la pickup es su estructura: utiliza un chasis de largueros, una arquitectura clásica en las camionetas de trabajo porque mejora la resistencia para carga, remolque y uso fuera del asfalto.

Chery Stockman Chery Stockman. Chery

Motor, carga y capacidades de la Chery Stockman

La gran novedad de la Chery Stockman estará bajo el capot, ya que combinará un motor 2.5 turbodiésel con motores eléctricos y tecnología híbrida enchufable. Según los primeros datos que se conocen, el sistema podría entregar alrededor de 282 CV y 650 Nm de torque, cifras interesantes para una camioneta mediana -o mediana/grande- con pretensiones de trabajo y aventura.

Chery Stockman Chery Stockman. Chery

Mientras algunas pickups electrificadas apuestan por motores nafteros, Chery busca mantener el atractivo del diésel, muy valorado entre usuarios de camionetas, pero sumando los beneficios de circular en modo eléctrico en determinadas condiciones.

En materia de capacidades, la Chery Stockman promete una carga útil de 1.000 kilos y una capacidad de remolque con freno de hasta 3.500 kilos. Son números que la ubican dentro de los parámetros esperados para una pickup mediana seria, pensada no solo para el uso familiar o recreativo, sino también para tareas de trabajo.

Chery Stockman Chery Stockman. Chery

Otro dato fuerte es que podría ofrecer tres bloqueos de diferencial, lo que mejora la tracción en terrenos complicados y refuerza el perfil off-road de la Stockman.

Puertas adentro, la camioneta muestra una imagen moderna. Se percibe en las primeras imágenes del interior una pantalla multimedia de gran tamaño.

La otra pickup de Chery que puede llegar a la Argentina

Mientras la Chery Stockman empieza a ganar protagonismo internacional, la otra camioneta de la marca que ya aparece en el radar argentino es la Chery Himla. Se trata de una pickup mediana que también compite contra Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok en la parte más baja de la gama.

Chery Himla Chery Himla. Chery

La Chery Himla declara 5.335 mm de largo, 1.920 mm de ancho y 1.890 mm de alto, con 3.230 mm entre ejes. En cuanto a motorizaciones, en China aparece con opciones 100% a combustión, entre ellas un 2.3 turbodiésel de 161 CV y 420 Nm, además de un 2.4 naftero de 158 CV. También se mencionan posibles versiones electrificadas para ampliar la oferta.

Desde la marca ya dejaron una frase que refleja su intención de crecer en nuevos segmentos: “Nuestro objetivo es avanzar sobre el mercado, si tenemos la posibilidad de cavar una bandera en un segmento donde no estamos lo vamos a hacer, vendamos uno o vendamos 2.000”.

Ahora, la aparición de la Chery Stockman suma una nueva pieza al rompecabezas. Si bien la Himla parece más cerca del mercado argentino, la Stockman muestra hacia dónde quiere avanzar Chery en términos de tecnología: pickups medianas, robustas, electrificadas y con capacidad real para competir contra nombres pesados.