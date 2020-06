"En el barrio vivimos unas 20 familias y por la calle Chascomús otras 20 familias. Todos quedamos encerrados, esa era la única calle habilitada para transitar por la zona", explicó la vecina, quien además contó que existe una picada pero que es peligrosa y no cuenta con iluminación.

En ese sector de Neuquén, lindante con Plottier los vecinos no cuentan con el servicio de agua potable, y tampoco con el del gas natural. Con esta medida no solo no pueden ir a comprar los alimentos que requieran, sino que tampoco podrá ingresar al barrio el camión cisterna de agua del Municipio de Neuquén que habitualmente les brinda ese servicio.

Loteo los Frutales

"Los que nos calefaccionamos a leña esperamos el camión que la trae, pero no va a poder entrar, ni tampoco el que trae los tubos de gas", comentó la mujer muy preocupada por la situación.

Manen comentó que los vecinos de la zona entienden la situación del coronavirus y las precauciones que hay que tener, pero indicó que dentro del barrio también viven policías y personal de salud que deben presentarse a trabajar por ser trabajadores esenciales.

Los vecinos intentaron sacar la tierra arrojada por el camión pero el Municipio envió dos camionadas más. Además, según indicó la vecina la calle Ayacucho, que sale a la Autovía Norte también fue bloqueada.

"Nos comunicamos con Defensa Civil de Neuquén y nos dijeron que eso es una determinación de Plottier y que ellos no pueden hacer nada", contó la vecina, quien al igual que el resto de los pobladores espera una pronta solución a esta situación.