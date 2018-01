Cecilia Roth salió a apoyar a Rita Pauls y le pegó a Tristán

“Lo que había que hacer era no dejarla sola con Tristán. Todo el mundo sabía que él se pasaba. Sabíamos cómo era la personalidad de este señor. No solamente en relación a esto. Era una persona que no había hecho nunca un trabajo de este tipo. Venía de un teatro, que no lo justifica, todo lo contrario, lo profundiza”, comentó la actriz en el programa radial Perros de la calle.

Ante la pregunta sobre si se tomó alguna medida ante el caso de acoso, de público conocimiento para todo el elenco, Cecilia respondió: “A Tristán en el capítulo siete se lo mata (la miniserie tuvo 11 episodios). Luis iba escribiendo y bueno…”, señaló.

Por último, se mostró enojada por la postura que tomó el cómico, quien se desentendió de las acusaciones: “Eso de ‘se quieren hacer famosos conmigo’ no da”.

También fue víctima de abuso

En la misma entrevista, la actriz confesó que fue violada en Madrid por un periodista, amigo de uno de sus ex novios. “Me dio tanta angustia tenerlo guardado, hasta que lo empecé a contar”, declaró Roth.