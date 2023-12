La ciencia responde: ¿a qué edad se logra la felicidad?

La Universidad de Harvard, en su búsqueda por comprender la intrincada red de la felicidad, llevó a cabo 'El estudio de desarrollo de los adultos'. Según los resultados, la cúspide de la felicidad se experimenta a partir de los 60 años de edad . Los hallazgos, publicados en el libro "The Good Life" (Una buena vida), resaltan que a los 60 años se alcanza un reconocimiento de los límites de la vida y una percepción más clara de la muerte.

A los 60, suele producirse una liberación de obligaciones no deseadas, se eliminan amistades tóxicas y se evitan reuniones que no generan alegría, contribuyendo así a un renovado sentido de felicidad. El estudio también sugiere que a esta edad, el temor a la soledad impulsa una actitud positiva, llevando a la creación de conexiones afectivas que no solo combaten el miedo a la soledad, sino que también mejoran la salud mental y física.