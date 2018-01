Cinthia Fernández lloró al aire por Matías Defederico

“Lo amo y él me ama, y la voy a pelear a muerte, pero yo paso un montón de tiempo sola como él. Tenemos ganas de quedarnos en un lugar y no nos pasa, somos una familia nómade. En el 2017 tuvimos tres mudanzas”, explicó la modelo entre lágrimas, y agregó: “Estoy en crisis, él se fue tres días a España. No pasó nada que no se pueda resolver, obviamente estoy triste, pero prefiero decir que estoy pasando un mal momento”.

Para aclarar que no hubo ninguna infidelidad de por medio y evitar tener que darles explicaciones a los periodistas chimenteros, Cinthia relató: “Él no se mandó ninguna cagada como otras veces. Los motivos son personales”.

Esta no es la primera vez que la modelo y el futbolista experimentan una crisis de pareja. Es que en los siete años que llevan juntos atravesaron diversas separaciones –una de ellas fue en medio del nacimiento de su tercera hija, Francesca–, como así también numerosas reconciliaciones, apostando nuevamente al amor que existe entre ellos y su familia, que completan las gemelas Charis y Bella.

La bailarina y el futbolista atraviesan una nueva crisis de pareja y ella no dudó en dar su versión.