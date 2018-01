Cinthia a Tristán: "Sos desagradable"

“Dejemos de cubrir a estos viejos verdes, como los productores de obras que si no te acostás con ellos no trabajás”, sentenció Cinthia, quien recordó que cuando ella tenía 17 años y formaba parte del elenco de Más loca que una vaca, el humorista la acosó y le pegó una cachetada, lo que derivó en un juicio que finalmente la flamante movilera perdió.

Tras contar que la última vez que estuvo frente al cómico tembló porque la agredió, Fernández aseguró: “Hoy me siento segura y firme en lo que digo. Cuando a mí me pasó, todos se rieron. Me tomaron en joda, y lo entiendo porque yo era un quilombo andando”. “Ahora sos un señora que tiene tres hijos, me parece muy bien”, acotó Tristán con sorna desde el otro móvil.

“La venganza es un plato que se come frío, y yo lo estoy disfrutando porque una chica seria está denunciando”, sostuvo Cinthia y lamentó que por “mostrar la cola” su palabra no haya sido tomada en cuenta.

La modelo señaló que Tristán se sobrepasaba con todo el elenco. “Nos decía: ‘Date vuelta mamita, que te quiero ver la colita’ o ‘Dejame tocártela un poquito’. A una compañera le tocaba la cola. Y Adriana Salgueiro se reía. Ella sabía lo que pasaba y miraba para el otro lado”, disparó.

La vedette contó que un día se cruzó con el actor porque entró al camarín sin pedir permiso y que luego de discutir porque ella se equivocó al darle el pie en escena, él terminó pegándole una cachetada delante de sus colegas.

“Todos dieron falso testimonio en el juicio, y no los culpo. Si hubiera necesitado el trabajo, hubiera hecho lo mismo. Estaban amenazados. Todos le teníamos miedo porque decían que tenía un arma, es un tipo muy violento”, afirmó Cinthia. En tanto, Tristán le reclamó el pago de las costas del litigio. “Pobrecita de vos, felicidades por las tres hijas que tenés y tratá de pagar la deuda que tenés, no cambies de dirección".

“Disfruto que te pongan en evidencia, que el demonio te reciba. Sos excelente profesional, pero como hombre sos desagradable. Acosador de mierda”, dijo Cinthia Fernández, la vedette protagonizó una fuerte pelea con Tristán en dos programas de América.

A tribunales

En sus intervenciones en Infama, Involucrados e Intrusos, Tristán negó las acusaciones lanzadas por Rita Pauls y Cinthia Fernández y prometió que iniciará acciones legales contra ambas.

“Sé respetar a las mujeres. Sé cómo tengo que andar en la vida, siempre derecho. Pegarle a una mujer es denigrante”, sentenció el actor.

“Me parece que acá se quieren colgar. Conmigo no. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Esta chica quiere ser famosa me parece. Trabajé con ella y prácticamente ni hablaba, y luego de dos años y medio sale a hablar pavadas”, añadió sobre su ex compañera de ficción.

Nazareno Casero: “Sé que ella tomaba distancia”

“Antes de comenzar una toma, Tristán me decía al oído cosas asquerosas y vulgares, como ‘te voy a hacer tal cosa’. Sexuales. Susurradas”, dijo Rita Pauls, en alusión a las grabaciones de Historia de un clan, donde compartió elenco con el actor. Sus palabras sacudieron al ambiente mediático.

A horas de que estallara el escándalo, Nazareno Casero, quien también actuó en la ficción de Underground, reconoció que había “cierta distancia” entre la actriz y el cómico.

“Vi la noticia, me parece una cagada. Es triste que esas situaciones sucedan. En las grabaciones, la verdad que yo no me di cuenta. No fue vox populi o, por lo menos, no me llegó a mí. Sé que ella tomaba cierta distancia, pero no sé mucho más”, comentó el hijo de Alfredo Casero ante las cámaras de Nosotros a la mañana.

Nazareno se mostró respetuoso ante la denuncia de su ex compañera, aunque evitó entrar en la polémica: “Lo que diga ella es así”, sostuvo y agregó: “Era un ambiente de bastante locura, en el buen sentido. Todos somos muy extrovertidos, todos son grandes artistas y bueno, no me puse a hilar fino”. “La verdad que no lo vi, pero sí sé que había cierta distancia entre ellos”, remarcó.

“Es como que se puso de moda salir a denunciar”

En medio de la polémica que salpica a Tristán, su hijo Federico salió a bancarlo en una nota con Primicias Ya. “Es un momento muy difícil, mi papá es una persona que tiene 81 años. Siempre nos enseñó a mi hermano, a mi hermana y a mí a ser caballero y señora. Dudo que haya hecho eso, nos enseñó a tener mucho respeto, sobre todo por la mujer”, sostuvo y reveló: “Él está con miedo porque cuando fue el juicio con Cinthia Fernández, la gente pensaba que mi papá era un golpeador. Por suerte quedó claro que él era inocente, aunque tampoco trascendió en todos lados la resolución de la Justicia”.

Sobre la acusación lanzada por Rita Pauls, Federico expresó: “Fue todo de golpe. Es algo que les está pasando a varios famosos y no sabés cómo tomarlo, es como que se puso de moda salir a denunciar, como le pasó a Juan Darthés o a Cacho Castaña. Mi papá siempre se destacó por ser un caballero. Por ahí te puede decir un piropo con humor, pero delante de todos”.

