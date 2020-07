Cómo celebran su día los electricistas en plena pandemia

En medio de la pandemia por el coronavirus, el rubro electricista celebra un nuevo día de su profesión de una forma poco habitual. Aunque se han sumado todo tipo de medidas de prevención y el trabajo particular ha caído en un 50%, Antonio D’Angelo, Secretario General del Sindicato Luz y Fuerza, aseguró a LMN: " El trabajo con las empresas y los estatales no ha tenido una merma ".

Es por eso que para poder atender las necesidades y urgencias del sector han tomado "desde el comienzo de la pandemia tres objetivos claros: no tener infectados, brindar buen servicio y no ver reducido nuestro trabajo". Además, el sindicalista admitió: "Por ahora no hemos tenido ningún contagiado, no hay despidos ni rebaja de sueldos"

Aunque ahora en algunas empresas los trabajadores hacen horarios reducidos, el servicio que siguen ofreciendo es el mismo: "Hacemos los cableados y las bajadas de línea para algunos sectores y domicilios y, por supuesto, el mantenimiento correspondiente, porque la línea necesita atención todos los días, los cables se cortan, los postes se pueden romper".

Su trabajo está dividido en tres etapas, partes de un ciclo que termina con la luz en las casas de cientos de miles de personas. Por un lado, la generación de la energía, por otro, la transmisión, y por último, la distribución. Ninguna de estas fases se han dejado de realizar en medio de la pandemia. Aunque las más cotidianas son "la extensión de los cableados y la reparación de las lineas".

El sindicato Luz y Fuerza tiene trabajadores en las tres etapas y si bien gran parte del trabajo particular ha caído, o se ha postergado, D’Angelo asegura que en el sector empresarial "no ha habido una merma".

-> Protocolo y remuneración

Ahora, aunque en algunas empresas los trabajadores hacen horarios reducidos, para evitar las conglomeraciones de gente, desde el rubro de los electricistas D’Angelo aseguró: "La estamos llevando dentro de todo bien. Se viene trabajando en conjunto con empresas y cooperativas".

Para sostener ese trabajo y los puestos laborales de los agremiados, desde el sindicato han elaborado una serie de protocolos, tanto a nivel nacional como local: "Los protocolos se cumplen perfectamente, tanto en la distribución, en la generación y la transmisión de energía". Además, aclaró que también toman medidas contra los trabajadores que se nieguen a seguirlo: "El trabajador que no cumpla el protocolo es separado y sancionado".

Sin embargo, los casos sospechosos en las empresas de algunos de sus trabajadores encendieron la alarma en más de una ocasión. "Hemos tenido casos sospechosos y trabajamos rápido para aislarlos de los lugares de trabajo y realizar los hisopados correspondientes", admite D’Angelo, que continúa: "Gracias a dios dieron negativo". Muchos de esos casos sospechosos se correspondían a empleados con contacto con gente que ha llegado a la ciudad desde las grandes metrópolis, o las más comprometidas con el virus.

"Hoy, por suerte, el servicio eléctrico de la zona Río Negro y Neuquén es bastante seguro gracias al esfuerzo que se hace por parte de las empresas y de los trabajadores". Además del diálogo que manejan con el sector privado, admitió que está en contacto permanente con Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén, y el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, "buscando siempre el bienestar de la gente".

-> Paritarias en plena crisis

Por el lado de las paritarias, se encuentran en etapa de discusiones con respecto al porcentaje. De todas maneras, D’Angelo es consciente de que "no es mucho lo que realmente se puede sacar porque la situación no es para nada buena". Sin embargo, no se niegan de negociar, por lo que "estamos consiguiendo entre un 10% y un 14 % a partir de julio en la mayoría de las empresas".