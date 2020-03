Cómo hacer para cobrar el bono de 10 mil pesos

Asimismo, cualquiera que reúna estas condiciones sólo podrá acceder al bono siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia público o privado; ser monotributista de categoría “C” o superior o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH o Embarazo.

Para poder cobrarlo, el IFE deberá ser solicitado ante la ANSES, que pondrá a disposición de las personas interesadas un formulario en los primeros días de abril y habrá un plazo de diez días para la inscripción.

Para poder solicitarlo, no hará falta concurrir a las oficinas o UDAI de la ANSES, ya que el aplicativo se podrá encontrar en el sitio web del organismo y allí se completarán los datos que le sean requeridos a los solicitantes.

"El trámite va a ser muy simple desde la casa, para que la gente no se mueva. La intención es, en los casos que sea necesario, actualizar algunos datos. Van a tener un plazo de 10 días para inscribirse, no va a haber que hacer cola en ningún lado. Para los que tengan una cuenta bancaria, se los depositaremos ahí; y para quienes no estamos arreglando con el Banco Nación un sistema de pago con un código para que se pueda acceder al dinero desde cualquier cajera automático", detalló tras el anuncio el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en una entrevista con C5N.

Este beneficio, excepcional y por única vez, se otorgará tras realizar evaluaciones socio económicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que se fijen en su reglamentación, dijo la ANSES.

