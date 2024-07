"Javier Milei está rodeado de obsecuentes" aseguró un senador de La Libertad Avanza

El senador Francisco Paoltroni, junto a Javier Milei. No tuvo reparos en cruzarlo.

El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni señaló que el presidente Javier Milei “está rodeado de obsecuentes” cuando fue consultado por la situación actual en la que se encuentra el partido y luego de que muchos periodistas dijeran que la vicepresidenta Victoria Villarruel “ya no era parte del Ejecutivo”.

"Generan pérdida de credibilidad y de confianza. Si te desviás del objetivo que nos trajo, los resultados no van a ser los deseados. Vengo planteando absolutamente todo lo que nos corre del objetivo, desde el primer momento, porque creo que es la manera de colaborar, no siendo obsecuente. Ya vimos la consecuencia de los obsecuentes en nuestra historia", resaltó.

Asimismo, manifestó que cuando uno echa “a toda persona que no está de acuerdo con lo que opinás”, te terminás rodeando de obsecuentes y “es lo que le pasa hoy al Presidente”.

Villarruel (1).jpg Victoria Villarruel, en el foco de las polémicas con Javier Milei.

“Villarruel no es obsecuente y está mal ir en contra de ella. No hay nada más alejado de las ideas liberales. En política, es poco común decir lo que pensás de manera transparente y yo siempre digo lo que creo. La palabra es uno de los mayores valores que me representa", aseveró.

El cruce con los "obsecuentes" de Javier Milei

También se refirió a uno de los asesore más cercanos a Milei, Santiago Caputo, y que, según Paoltroni, “adquirió mucho poder, está muy preparado en comunicación, pero tiene que haber una correlación entre lo que se dice y lo que se hace".

Una de las decisiones que el senador libertario considera que es “contradictorio” para beneficiar al país es la designación del juez “mas cuestionado de la Argentina”, Ariel Lijo.

“Es un error la postulación de Lijo porque después no podés hablar de Garantías Jurídicas. Soy super defensor de las ideas de la libertad y defiendo a mi Presidente porque va a comandar la Argentina los próximos 4 años u 8 si hace bien las cosas. Cuando cuestiono a Lijo, estoy defendiendo al Presidente. Sostiene su incorporación a la Corte porque alguien le habrá dicho. Acá hay un Senado que está advirtiendo las consecuencias de esta postulación", remarcó.

Paoltroni también habló sobre la visita, que se realizó la semana pasada, de los seis diputados de LLA, al Penal de Ezeiza, a entrevistarse con el ex – represor de la ESMA y condenado por crímenes de lesa humanidad, Alfredo Astiz y afirmó “no tener ninguna opinión formada”.

"Son decisiones personales. Lo que si me parece, es que las víctimas de montoneros no tengan justicia hace años”, sostuvo.

El tema Villarruel y la tensión

"Está todo roto". Con esa simple frase, el periodista de TN Jonatan Viale abrió la puerta a una sorpresiva teoría respecto a la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Es que, según aseguró el conductor, fuentes del oficialismo le aseguraron que "Villarruel ya no es parte del Gobierno", pero que sigue "por una cuestión institucional".

Desde allí, algunas versiones del oficialismo hablan de una exageración, mientras que otras aseguran que la relación está totalmente quebrada.