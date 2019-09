En las redes circula un rumor de hay una escena en la película donde Luke habla con Rey mientras son testigos de los últimos momentos de Leia antes de morir de anciana.

Otra de las hipótesis afirma que Luke ayudará a Rey en la última batalla final contra Palpatine y podría matar al Emperador.

Hasta el momento no hay información oficial sobre el papel que jugará Luke en la cinta pero luego del rol que jugo en The Last Jedi, se espera que esta última entrega de la franquicia se centre en los nuevos personajes: Rey, Kylo, Finn y Poe.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrenará el 20 de diciembre.

STAR WARS 9 The Rise Of Skywalker Tráiler # 2 (Nuevo, 2019)

