Arde River: El polémico mensaje de Matías Kranevitter que apuntaría contra Marcelo Gallardo

El mediocampista lanzó un llamativo posteo en sus redes sociales luego de no ser convocado por el entrenador.

Pareciera que Marcelo Gallardo está intentando una renovación en su plantel con las incorporaciones recientemente hecha y la partida de jugadores que ya no tendría como prioridad en el plantel. Esas decisiones habrían generado cierto malestar en algunos jugadores que expresan su descontento.

El entrenador determinó que el jugador surgido en el club quede afuera de los convocados para el partido por lo que, inmediatamente, el mediocampista lanzó una polémica publicación en las redes sociales que apuntaría hacia el entrenador: "Recuerda que hay cosas que no se entienden, solo se aceptan" , comienza diciendo el posteo y continúa: "Deja que todo sea como tiene que ser y suelta. Puedes empezar de nuevo las veces que sean necesarias. Puedes elegirte siempre, aun cuando nadie más lo haga . Lo bueno llega, confía".

Kranevitter

En esta temporada Kranevitter suma tan solo 9 encuentros, cuatro siendo titular, mientras que en tan solo uno completó 90 minutos. El panorama es oscuro ya que corre detrás de la sombra de Kévin Castaño y Enzo Pérez.

El jugador que no era tenido en cuenta y se despidió de River: "Superé de las peores etapas"

Estudiantes de La Plata confirmó la incorporación de Leandro González Pirez como nuevo refuerzo para el segundo semestre de 2025. El defensor central de 33 años regresa al Pincha después de casi una década, tras sus pasos por River Plate, el fútbol estadounidense y mexicano. Firmó contrato hasta junio de 2027 y ya se entrenó bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.

Al mismo tiempo, el zaguero publicó una emotiva carta en redes sociales para cerrar su ciclo en River, donde se formó como futbolista: “Hoy es un día muy especial y con sentimientos encontrados para mí. Me toca despedirme del club que me formó, en el cual pasé más de la mitad de mi vida”, escribió, marcando el tono de una despedida que no fue sencilla.

En el texto, González Pirez recordó los altibajos que atravesó en el club: “Superé de las peores etapas tanto como hincha y como deportista que nadie en este club podía imaginar. Con convicción, amor y entrega siempre le dediqué todo al club”.

Pirez.jpg González Pirez con la camiseta de River

También repasó lo que significó volver en 2022: “Dejé muchísimas comodidades y cosas de lado para volver a cumplir mi sueño, que era volver a ponerme esta camiseta”, y agradeció el apoyo familiar: “Estoy eternamente agradecido a mi mujer y mis hijos que me apoyaron siempre”.

Durante este último ciclo en River, ganó tres títulos: la Liga Profesional, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones 2023. “Pude volver, disfrutar y salir campeón con esa camiseta que amo, que para mí fue y siempre será la gloria”, expresó.

La salida fue consecuencia directa de una decisión deportiva: Marcelo Gallardo le comunicó que no sería tenido en cuenta tras el regreso de Lautaro Rivero y Sebastián Boselli, lo que llevó al defensor a rescindir su contrato en busca de minutos. Estudiantes, que acababa de perder a Gastón Olivera, no tardó en ficharlo.

“Bienvenido nuevamente al Pincha, Cabezón”, fue el mensaje del club platense al oficializar su llegada, destacando su anterior paso y su rol en la reapertura del estadio UNO en 2019.

River está más cerca de cerrar una incorporación

River está cerca de acordar la llegada del defensor Juan Carlos Portillo y el mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda, ambos de Talleres de Córdoba, por una cifra cercana a los 14 millones de dólares en bruto.

Sin lugar a duda, la venta del juvenil Franco Mastantuono al Real Madrid de España por alrededor de 51 millones de euros impactó positivamente en la economía de River que salió al mercado de pases a reforzar las falencias del equipo de Marcelo Gallardo que decepcionó y se quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Tras la polémica incorporación del delantero Maximiliano Salas de Racing por la elevada cifra de 8 millones de dólares, el equipo de Núñez sigue gastando por doquier y, ahora, está cerca de llegar a un acuerdo con Talleres de Córdoba para desembolsar 14 millones de dólares brutos por el defensor Juan Carlos Portillo y el mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda.

En la operación entraría el defensor paraguayo riverplatense David Martínez que regresó de su cesión en Inter Miami de Estados Unidos y se iría a préstamo a Talleres por un año.

Gallardo Marcelo Gallardo

En este contexto, Portillo se le plantó al nuevo entrenador tallarín, Carlos Tevez, y le expresó su deseo de jugar en River. Por ello, el ex director técnico de Independiente lo excluyó de la lista de concentrados del equipo cordobés para debutar este viernes en el Torneo Clausura ante San Lorenzo en el estadio Mario Alberto Kempes pero si incluyó a Galarza Fonda.

Así, River invertirá un nuevo monto elevado para quedarse con dos jugadores de uno de los equipos que estaría descendiendo a la Primera Nacional en este momento y tendrá a su quinto y sexto refuerzo tras las llegadas de Salas de Racing, el tercer ciclo del mediocampista Juan Fernando Quintero tras su paso por América de Cali, el juvenil español Alexander Woiski que llega desde Mallorca y el retorno del defensor uruguayo Sebastián Boselli de su préstamo en Estudiantes de La Plata.